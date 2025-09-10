Кривавий протест покоління Z: що відбувається в Непалі й чого хоче молодь

У Непалі прем'єр-міністр К.П. Шарма Олі пішов у відставку на тлі масових протестів проти корупції та блокування соціальних мереж.

Іскрою протестів стала молодь, але невдовзі вулиці Катманду й інших міст заполонили тисячі людей. Демонстранти підпалили парламент, атакували резиденції чиновників і партійні офіси, піднімаючи на дахах прапори та плакати.

Влада відповіла жорстко - сльозогінний газ, водомети й навіть бойові набої. Лише за один день загинули понад десять людей, сотні отримали поранення, серед них багато від вогнепальної зброї, повідомили BBC News місцеві лікарі.

Тиск вулиці змусив уряд скасувати цензуру соцмереж. Однак відставка прем'єра й криваві події показують глибину політичної кризи, в яку занурилася країна.

Що стало причиною

Першим спалахом невдоволення стала заборона уряду 26 популярних соціальних мереж, серед яких Facebook, X, Instagram та YouTube.

Влада пояснила це боротьбою з фейками та онлайн-шахрайством, але для мільйонів непальців, особливо студентів і малого бізнесу, це означало удар по навчанню, роботі та свободі спілкування.

Молодь проривається до будівлі парламенту під час протестів у Катманду

Багато учасників протестів наголошують: вони вийшли не лише через цензуру, а насамперед проти авторитарних методів влади. За їхніми словами, уряд загруз у корупції й не виконує обіцянок щодо вирішення економічних проблем.

У TikTok та Instagram масово поширювалися відео з розкішним життям дітей і родичів чиновників: дорогі авто, дизайнерський одяг, подорожі за кордон.

Так народився гасло Nepo Kids - "діти по блату".

Чого хоче нове покоління

Ці протести в Непалі відрізняються від усіх попередніх. У них немає лідера чи політичної партії - рушійною силою стала молодь, покоління Z.

На вулиці виходять школярі у формі та студенти університетів. Вони несуть книги й плакати з написами "Кінець корупції!" та "Ми хочемо змін!" У соцмережах символами руху стали хештеги #NepoBaby і #NepoKids.

Молодь Непалу масово заявила про себе як про самостійну політичну силу

Демонстранти висувають дві головні вимоги: негайно припинити цензуру та тиск на свободу слова, а також покласти край корупції й клановості у владі.

Багато протестувальників вийшли з прапором Непалу та в його кольорах

"Ми втомилися від порожніх обіцянок політиків, - каже студентка Біну К.С. - Вони говорять одне під час виборів, а потім дбають лише про свої родини".

А блогерка Сабана Будхатокі додає: "Це не просто про соціальні мережі. Це про наше право мати голос. І ми не зупинимося".

Підпис до фото, "Ми прагнемо чесної держави", - заявила BBC News Субхана Будхатокі

Поступка влади

Під натиском протестів влада Непалу відступила. У понеділок ввечері міністр комунікацій Прітхві Субба Гурунг оголосив про скасування блокування соціальних мереж "у відповідь на вимоги покоління Z".

Уже за кілька годин Facebook, Instagram, YouTube та інші платформи знову стали доступними, підтвердили кореспонденти AFP з Катманду.

Та радість виявилася затьмареною трагедією. Того ж дня під час зіткнень із поліцією загинули щонайменше 19 людей. У столиці фіксували смерті від бойових набоїв, ще двоє протестувальників загинули в Ітахарі, де запровадили комендантську годину.

"Я ніколи не бачила такої тривожної ситуації в лікарні", - зізналася медсестра Ранджана Непал, яка приймала десятки поранених.

Полум'я спалахнуло просто під стінами парламенту в Катманду

Самі демонстранти підкреслюють - мова не лише про соцмережі.

"Ми хочемо повернути собі нашу країну. Ми прийшли зупинити корупцію", - сказала BBC блогерка Сабана Будхатокі.

Що далі

Уряд намагається втримати ситуацію силою: вводить комендантську годину, посилює охорону держустанов, виводить на вулиці солдатів. Але протести не зникають - навпаки, з кожним днем вони лише наростають.

Озброєна поліція вибудувала кордон біля парламенту в Катманду

Аналітики застерігають: без справжнього діалогу влади з суспільством країну може охопити ще глибша криза.

Скасування цензури показало: навіть уряд, у якому домінують політики старших поколінь, змушений рахуватися з вулицею і голосом молоді