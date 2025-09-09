Китай виступає за зміцнення взаємної довіри з Євросоюзом - Сі Цзіньпін

Голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі в Пекіні з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру заявив, що в нинішніх умовах складної міжнародної обстановки Китай та Євросоюз мають зміцнювати зв'язки, взаємну довіру та поглиблювати співпрацю.

Про це повідомляє МЗС Китаю, передає Укрінформ.

«Чим більш турбулентною та складною стає міжнародна обстановка, тим більше Китай та Європейський Союз повинні зміцнювати комунікації та взаємну довіру і поглиблювати співпрацю», - сказав Сі.

Він додав, що в Пекіні сподіваються на сприяння Лісабона в розвитку партнерських відносин між Китаєм та ЄС, а також на підтримку стабільних і конструктивних китайсько-європейських зв'язків.

За словами китайського лідера, світ знову входить у період потрясінь і змін, що вимагає від держав, особливо великих, діяти відповідально.

«Китай готовий до тісної багатосторонньої співпраці з Португалією, спільного просування справжньої багатосторонності, захисту авторитету ООН, системи вільної торгівлі та створення більш справедливої і розумної системи глобального управління», - заявив голова КНР.

Монтенегру, ідеться в повідомленні, запевнив Сі, що Португалія прагне розвивати дружні відносини з Китаєм та сподівається на зміцнення політичної взаємодовіри з КНР, поглиблення економічних та торговельних зв'язків, розширення двосторонніх інвестицій і співпраці в енергетиці, фінансах, охороні здоров'я та інших сферах.

«Китай відіграє життєво важливу роль у міжнародних справах... є незамінним партнером Європи. Португалія готова відігравати активну роль у сприянні здоровому та стабільному розвитку відносин між ЄС та Китаєм», - цитує главу португальського уряду зовнішньополітичне відомство Китаю.