09.09.25
16:23
У Франції говорять про найімовірнішого кандидата у прем'єри
15:29 09.09.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон наближається до призначення міністра збройних сил країни Себастьєна Лекорню наступним прем'єр-міністром.
Про це стало відомо виданню Politico, пише "Європейська правда".
Офіс Макрона у понеділок увечері розглядав "варіант Лекорню" на тлі краху уряду прем'єр-міністра Франсуа Байру, повідомили двоє посадовців, обізнаних із ситуацією.
В офісі президента заявили у понеділок, що наступника Байру буде призначено найближчими днями, оскільки Франція стоїть перед подвійною загрозою: загальнонаціональним страйком 10 вересня та масштабними протестами профспілок, запланованими на 18 вересня.
Хоча Лекорню, давній союзник Макрона, який пережив кілька урядових перестановок, уже згадувався як кандидат на посаду прем'єра, один із його союзників сказав виданню, що цього разу шанси виглядають вищими, однак "нічого не можна вважати остаточним, поки рішення не ухвалене".
За повідомленнями, на вихідних Лекорню активно телефонував, щоб заручитися підтримкою для свого можливого прем'єрства. Він уже почав контактувати з потенційними кандидатами на міністерські посади, розповіли двоє осіб, обізнаних із цими дзвінками.
"Варіант Лекорню" настільки серйозний, що його вже обговорюють у групових чатах відставних міністерських радників, зазначив один із таких радників.
Оскільки кінець його каденції швидко наближається, Макрон, схоже, також віддає перевагу Лекорню, бо хоче зробити "вибір серцем" щодо наступного прем'єра, сказав один із двох людей, наближених до президента.
Наступні президентські вибори заплановані на 2027 рік, і Макрон не зможе балотуватися через обмеження каденцій.
Але Лекорню - або будь-хто інший, хто очолить уряд, - зіткнеться з тими ж труднощами, які зруйнували уряд Байру, а також колишнього прем'єра Мішеля Барньє.
Масштаби поразки Байру в парламенті у понеділок та сигнали від парламентарів свідчать про складний шлях попереду.
