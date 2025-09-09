Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters

 

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) під приводом загроз національній безпеці почала відкликати ліцензії у китайських випробувальних центрів, уповноважених тестувати електроніку місцевого виробництва перед її експортом до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

У травні FCC внесла зміни в нормативно-правову базу та отримала право відмовляти в ліцензіях компаніям, які вважаються такими, що становлять загрозу національній безпеці США, тестувати електронні пристрої, зокрема смартфони, відеокамери та комп'ютери, призначені для продажу на американському ринку.

Наразі рішення про відкликання ліцензійних документів прийнято стосовно семи китайських центрів, які у США вважають пов'язаними з урядом та спецслужбами Китаю.

«Уряди іноземних країн-опонентів не повинні контролювати лабораторії, які тестують електронні пристрої на основі сертифікатів FCC як безпечні для ринку Сполучених Штатів», - сказав голова FCC Брендан Карр.

Вся електроніка, що імпортується до США, повинна проходити обов'язкову процедуру сертифікації та авторизації обладнання FCC, перш ніж її можна буде імпортувати і продавати у Штатах.

За даними FCC, близько 75% усієї електроніки, що постачається на американський ринок, тестується в лабораторіях на території Китаю.

Посольство Китаю у Вашингтоні засудило такий крок американської влади, зазначивши, що США надмірно розширюють поняття національної безпеки, використовуючи державний апарат та розширені повноваження для тиску на китайські компанії.
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес