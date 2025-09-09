США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) під приводом загроз національній безпеці почала відкликати ліцензії у китайських випробувальних центрів, уповноважених тестувати електроніку місцевого виробництва перед її експортом до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

У травні FCC внесла зміни в нормативно-правову базу та отримала право відмовляти в ліцензіях компаніям, які вважаються такими, що становлять загрозу національній безпеці США, тестувати електронні пристрої, зокрема смартфони, відеокамери та комп'ютери, призначені для продажу на американському ринку.

Наразі рішення про відкликання ліцензійних документів прийнято стосовно семи китайських центрів, які у США вважають пов'язаними з урядом та спецслужбами Китаю.

«Уряди іноземних країн-опонентів не повинні контролювати лабораторії, які тестують електронні пристрої на основі сертифікатів FCC як безпечні для ринку Сполучених Штатів», - сказав голова FCC Брендан Карр.

Вся електроніка, що імпортується до США, повинна проходити обов'язкову процедуру сертифікації та авторизації обладнання FCC, перш ніж її можна буде імпортувати і продавати у Штатах.

За даними FCC, близько 75% усієї електроніки, що постачається на американський ринок, тестується в лабораторіях на території Китаю.

Посольство Китаю у Вашингтоні засудило такий крок американської влади, зазначивши, що США надмірно розширюють поняття національної безпеки, використовуючи державний апарат та розширені повноваження для тиску на китайські компанії.