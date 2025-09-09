Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY

 

Згідно зі звітом EY, опублікованим 8 вересня, очікується, що до 2032 року електромобілі становитимуть понад 50% продажів нових легкових автомобілів у Європі. Після 2030 року їхні обсяги перевищать продажі гібридних моделей.

Попри те, що європейські бренди повільніше запускають доступні електричні моделі, дослідження прогнозує, що до 2050 року акумуляторні електромобілі (BEV) становитимуть майже всі продажі нових авто на європейському ринку.

У звіті зазначено, що поширенню електромобілів сприятимуть цільові показники політики, відновлення попиту й поява доступних моделей, попри пом'якшення штрафів за викиди до 2027 року.

Цього тижня європейські автовиробники презентують нові електромобілі на виставці IAA Mobility у Мюнхені - на тлі жорсткої конкуренції з боку китайських брендів.

Автомобільний сектор Європи наразі стикається з низкою викликів, зокрема з конкуренцією з боку Китаю на внутрішньому ринку та з підвищенням мит з боку США.

У США, згідно зі звітом, очікується зростання продажів електромобілів до завершення терміну дії податкових пільг, після чого прогнозується тривале уповільнення.

У глобальному вимірі - з урахуванням Європи, США й Китаю - EY прогнозує помірне зростання продажів легкових автомобілів 2025 року: 2,2% у річному обчисленні, порівняно з 8% 2023 року. До 2030-го темпи зростання сповільняться до менш ніж 2% щороку.

У звіті також вказано, що ескалація торговельної напруженості, дефіцит рідкісноземельних елементів і поступова відмова від податкових кредитів на електромобілі в США можуть порушити ланцюжки постачання і вплинути на доступність продукції.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

