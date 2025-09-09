Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Майже 60% російських компаній приготувалися до падіння економіки

 

На тлі різкого уповільнення російської економіки більшість компаній (57%) почали готуватися до подальшого спаду, який відбудеться до кінця року. На відновлення економічного зростання сподіваються 28% організацій, а представникам 15%, що залишилися, важко відповісти, якою буде траєкторія економіки Росії.

Про це пише The Moscow Times.

Майже всім компаніям у Росії (90%) в останній рік довелося шукати нових партнерів, постачальників та інших контрагентів, а половина (51%) підприємств скоротили персонал у рамках фінансової оптимізації.

При цьому 73% компаній, як і раніше, зазнають дефіциту робочої сили, 44% з них - після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Також більшість (67%) російських організацій зізналися, що не змогли вийти на нові ринки збуту за останні три роки. "Дружні" країни не компенсували втрати бізнесу від війни та санкцій для 62% компаній і лише для 12% вони стали повноцінною заміною традиційних ринків. Ще 26% важко відповісти на це питання.

Крім цього, більшість компаній заявили про негативний вплив на бізнес міцного рубля (76%), брак фінансово-кредитних ресурсів (74%) і недостатню підтримку з боку влади (70%).

Крім того, більшість російських компаній (64%) повідомили про посилення тиску з боку наглядових та контролюючих органів.

Раніше повідомлялося, що погіршення стану економіки Росії починають відчувати на собі дедалі більше російських компаній. Так, за підсумками січня-червня цього року частка збиткових організацій зросла на 2,3 п.п. і досягла 30,4% - максимуму з 2020 року, коли через пандемію в мінус працювали 35% російських підприємств.

Перед тим стало відомо, що зростання російської економіки сповільнюється швидше, ніж передбачав уряд РФ, і це б'є по бюджету, дефіцит якого цього року перевищить план. Спочатку Мінекономрозвитку РФ закладало в прогнози зростання ВВП на 2,5% цього року, але тепер російська влада очікує лише 1,2%. Це у 3,5 раза менше, ніж роком раніше, і навіть нижче, ніж цифра в 1,5% зростання.

До того Центробанк РФ заявив, що російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав можливість реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці і наказав цього не допустити.

Зі свого боку Центробанк Росії розробляє заходи на випадок погіршення фінансового стану російських банків, які в 2025 році зіткнулися з різким зростанням прострочення за кредитами та падінням прибутків.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес