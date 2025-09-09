США припиняють співпрацю з Європою у боротьбі з російською дезінформацією - FT

Сполучені Штати розривають угоди з європейськими країнами про боротьбу з дезінформацією із Росії, Китаю та Ірану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських посадовців.

За їхніми даними, США повідомили держави Європи, що відмовляються від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією.

Минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від Державного департаменту про те, що США розривають меморандуми про взаєморозуміння, підписані торік за адміністрації президента Джо Байдена, які мали на меті сформувати єдиний підхід до виявлення та викриття зловмисної інформації, поширюваної іноземними урядами з метою створення хаосу.

Меморандуми були частиною ініціативи, якою опікувалося агентство Держдепу - Глобальний центр взаємодії (GEC), що боровся з дезінформацією, поширюваною за кордоном противниками США та терористичними угрупованнями.

Дипломат і журналіст Джеймс Рубін, який до грудня очолював центр, назвав цей крок «одностороннім актом роззброєння» в інформаційній війні з Росією та Китаєм.

Центр було створено у 2011 році для протидії терористичній пропаганді й насильницькому екстремізму в Інтернеті. Пізніше він також почав займатися відстеженням та викриттям кампаній дезінформації за кордоном.

Адміністрація президента Дональда Трампа ліквідувала низку урядових агентств, також було закрито GEC.

Зазначається, що останніми роками Росія проводить агресивну дезінформаційну кампанію, щоб посіяти хаос і підірвати підтримку України й західного світового порядку.

У вересні минулого року GEC звинуватив російський державний телеканал RT у тому, що він діє на користь російських спецслужб, використовуючи кібершпигунство, і намагається маніпулювати президентськими виборами в Молдові.

США наклали санкції на RT та інші російські державні телеканали за їхню роль у поширенні дезінформації. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну телеканал було заборонено в Європі.