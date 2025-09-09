Фінансові новини
Партія прем'єра Норвегії перемогла на виборах
08:54 09.09.2025 |
Керівна коаліція на чолі Лейбористською партією Норвегії за результатами парламентських виборів забезпечує собі більшість у законодавчому органі.
Про це свідчать дані підрахунку 99% голосів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.
Коаліція на чолі з прем'єром Норвегії Йонаса Гара Стьоре забезпечує собі 87 мандатів - для більшості потрібні 85. Лейбористська партія здобула найбільшу кільксть голосів виборців.
Незважаючи на перемогу лівих, голосування показало подальший зсув вправо серед консервативних виборців, а популістська, антиімміграційна Партія прогресу 47-річної Сільві Лістхауг продемонструвала найкращий результат за всю історію виборів.
Консервативна партія експрем'єрки Ерни Солберг прийшла третьою, але це її найгірший результат за останні 20 років. Праві сили разом забезпечили собі 82 мандати.
"Тепер продовжує правити уряд Лейбористської партії", - прокоментував Йонас Гар Стьоре в ніч проти вівторка.
Лідерка Консервативної партії Ерна Солберг визнала поразку та заявила: "Ми вже можемо сказати, що Консервативна партія розпочинає новий термін у Сторингу як опозиційна сила".
Парламентські вибори в Норвегії були викликані виходом з коаліції на початку 2025 року Центристської партії, яка висловила незгоду через впровадження енергетичної політики ЄС.
