НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція розпочала розробку нової ядерної ракети M51.4, яка обійдеться у €7,5 млрд

 

Франція розпочала розробку нової версії міжконтинентальної балістичної ракети M51.4 для французьких підводних стратегічних човнів. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

Як пише Defense Express, M51.4 матиме збільшену дальність, підвищену точність та вдосконалені можливості подолання систем протиракетної оборони порівняно з поточною версією M51.3. Технічні характеристики та строки завершення розробки наразі не розкриваються. Для порівняння, M51.3 створювали з 2014 року, а її виробництво розпочинається лише цього року.

Фінансування проєкту передбачає витрати близько 7,5 млрд євро, що закладено у бюджетному запиті на поточний рік. Очікується, що M51.4 стане основним озброєнням нових підводних ракетоносців SNLE 3G, які замінять човни класу Triomphant. Перший корабель нового типу планують ввести в стрій приблизно у 2035 році. Кожен підводний човен нестиме по 16 ракет, а загалом планується побудувати чотири одиниці з терміном служби до 2090-х років.

Програма M51 стартувала у 1998 році. Її перший пуск відбувся у 2004-му, а на озброєння ракета надійшла у 2010-му. Це триступенева твердопаливна система стартовою масою близько 53 тонн і дальністю понад 8000 км.

Перша версія M51.1 несла 3-6 ядерних боєголовок TN-75 потужністю 150 кт. У M51.2 їх замінили на боєзаряди TNO потужністю 100 або 150 кт, здатні ефективніше долати ПРО. Версія M51.3 отримала модернізований заряд TNO-2 та збільшену дальність.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

