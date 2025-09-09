Авторизация

Макрон призначить наступного премʼєра Франції «найближчими днями»

 

Президент Франції Емманюель Макрон налаштований призначити наступника премʼєра Франсуа Байру, уряд якого не отримав вотуму довіри від парламенту в понеділок.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомив Єлисейський палац.

Макрон, як зазначається, "бере до відома" відставку Байру, якого не підтримали під час голосування за довіру в Національній асамблеї Франції, і призначить його наступника "найближчими днями".

Французький президент таким чином, імовірно, відкидає варіант розпуску парламенту і дострокових виборів, на якому наполягає ультраправе "Національне обʼєднання".

Після провалу вотуму довіри уряду Байру він має подати Макрону прохання про відставку уранці у вівторок, після чого залишатиметься на посаді як виконувач обовʼязків.

Уряд Байру пропрацював девʼять місяців і став четвертим за два роки, який достроково завершує повноваження.

Франція
 

