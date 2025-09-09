Фінансові новини
Макрон призначить наступного премʼєра Франції «найближчими днями»
08:46 09.09.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон налаштований призначити наступника премʼєра Франсуа Байру, уряд якого не отримав вотуму довіри від парламенту в понеділок.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомив Єлисейський палац.
Макрон, як зазначається, "бере до відома" відставку Байру, якого не підтримали під час голосування за довіру в Національній асамблеї Франції, і призначить його наступника "найближчими днями".
Французький президент таким чином, імовірно, відкидає варіант розпуску парламенту і дострокових виборів, на якому наполягає ультраправе "Національне обʼєднання".
Після провалу вотуму довіри уряду Байру він має подати Макрону прохання про відставку уранці у вівторок, після чого залишатиметься на посаді як виконувач обовʼязків.
Уряд Байру пропрацював девʼять місяців і став четвертим за два роки, який достроково завершує повноваження.
