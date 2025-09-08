Фінансові новини
Пекін обурився візовими санкціями США через зв'язки з Компартією Китаю
17:15 08.09.2025
Уряд Китаю висловив обурення через візові обмеження США проти громадян країн Центральної Америки за контакти з панівною в КНР Комуністичною партією Китаю, вбачаючи у цих заходах спробу Вашингтона підірвати вплив Пекіна в регіоні.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає кореспондент Укрінформу.
«Китай висловлює рішуче невдоволення безпідставними нападками та наклепницькими кампаніями Сполучених Штатів, їх відвертою дипломатією примусу, а також втручанням і підривом відносин Китаю з країнами Центральної Америки», - зазначив Лінь, коментуючи нещодавню заяву держсекретаря США Марко Рубіо про наміри Сполучених Штатів обмежити видачу віз громадянам країн Центральної Америки, яких Вашингтон вважає пов'язаними з Компартією Китаю.
«Ми рішуче виступаємо проти того, щоб Сполучені Штати розмахували санкційним кийком», - додав дипломат.
За його словами, подібні дії Вашингтона відображають тактику залякування, яку США нібито застосовують у міжнародних відносинах, та менталітет холодної війни окремих американських політиків.
«Розвиток відносин між Китаєм та центральноамериканськими країнами неможливо зупинити. Китай і надалі зміцнюватиме взаємодію з державами Центральної Америки, націлену на спільний соціально-економічний розвиток на благо народів усіх країн», - підкреслив Лінь.
Він назвав оголошені американською стороною плани щодо візових обмежень втручанням Вашингтона у нормальні обміни та взаємодію між країнами Центральної Америки і Китаєм.
«Це втручання зловмисне, безпідставне і позбавлене елементарної поваги до центральноамериканських держав», - резюмував речник зовнішньополітичного відомства.
