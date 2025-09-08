Фінансові новини
- 08.09.25
- 18:45
RSS
мапа сайту
Мерц не планує їхати у Вашингтон цього тижня на анонсовану Трампом зустріч щодо України
15:58 08.09.2025 |
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не має у планах на поточний тиждень здійснення візиту до Вашингтона.
Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили в офісі федерального канцлера.
Мерц не збирається їхати у Вашингтон на перемовини щодо України, про які говорив президент США Дональд Трамп.
"Речник уряду Штефан Корнеліус заявив на сьогоднішній урядовій пресконференції, що планів (відвідати Вашингтон) немає", - повідомили в офісі Мерца.
Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп повідомив, що окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни. Він не уточнив, хто саме має прибути у США.
Також Трамп повідомив, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії.
