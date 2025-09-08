Авторизация

У Туреччині поліція намагалася розігнати протест біля штаб-квартири опозиції

 

У понеділок, 8 вересня, турецька поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників біля штаб-квартири головної опозиційної партії в Стамбулі.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

У понеділок, 8 вересня, демонстранти зібралися біля штаб-квартири головної опозиційної партії в Стамбулі, щоб не допустити призначеного судом опікуна до контролю над відділенням партії.

Будівля була оточена поліцією в неділю ввечері, 7 вересня, після того, як CHP (Республіканська народна партія) закликала до протестів, попри триденну заборону на демонстрації, оголошену адміністрацією губернатора провінції в шести районах міста.

Представники партії попередили довірену особу, Гюрселя Текіна, що вони чинитимуть опір будь-яким спробам захопити місцеву штаб-квартиру.

Він прибув до будівлі і намагався увійти до неї в супроводі десятків поліцейських. Як зазначається, турецька поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників.

Як пише агентство, опозиція Туреччини зазнала поразки минулого тижня, коли суд Стамбула анулював провінційний з'їзд CHP 2023 року і усунув його керівництво через нібито порушення. Текін, колишній депутат CHP, був призначений тимчасовим головою стамбульського відділення партії.

Зазначимо, арешт опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.

У червні Імамоглу та його адвокати бойкотували судове засідання, стверджуючи, що пізня зміна місця проведення засідання була незаконною.

Та справа стосувалася коментарів Імамоглу щодо судового переслідування інших посадовців з його Республіканської народної партії і є однією з численних кримінальних звинувачень, висунутих проти нього.

16 липня у Туреччині Імамоглу засудили до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.
 

