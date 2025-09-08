Фінансові новини
Нові санкції ЄС проти Росії стосуватимуться банків і енергокомпаній - Bloomberg
14:41 08.09.2025 |
Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який ймовірно включатиме обмеження для банків, енергетичних компаній, платіжних систем та криптобірж. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
Новий пакет санкцій ЄС стане 19-м від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
За даними джерел агентства, до нього можуть увійти нові заходи проти торгівлі російською нафтою і тіньового флоту РФ, а також заборона на повторне страхування танкерів, які перевозять російську нафту.
Окремо обговорюється посилення обмежень для найбільших російських нафтових компаній, зокрема Роснєфті, а також експортні заборони на товари й хімікати, які використовує військова промисловість РФ.
У Брюсселі також вивчають можливість вперше застосувати механізм "антиобхідного інструменту" проти Казахстану. Йдеться про заборону імпорту певних машин, які, за даними ЄС, у великих обсягах переправляють із Казахстану до Росії для виробництва зброї.
Євросоюз також сподівається узгодити деякі санкції із США. Для цього делегація чиновників ЄС цього тижня відвідає Вашингтон, щоб обговорити можливість спільних дій.
Американська сторона розглядає варіант запровадження додаткових тарифів на покупців російської нафти, а також обмежень проти тіньового флоту російських танкерів.
Нині Росія вже перебуває під жорсткими санкціями, але продовжує обходити частину з них завдяки Китаю, Казахстану та іншим країнам, що постачають їй потрібні товари, зокрема для виробництва дронів.
Очікується, що пропозицію нового пакета санкцій ЄС буде офіційно представлено найближчими днями.
ТЕГИ
