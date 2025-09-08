«Мінус» 9,4% від початку року: торгівля між Китаєм та Росією продовжує падати

Торгівля між Китаєм та Росією продовжує скорочуватись, за січень-серпень товарообіг між двома країнами, у порівнянні з тим же періодом минулого року, зменшився на 9,4% і становив $143,8 млрд.

Про це повідомляє Головне митне управління КНР, передає Укрінформ.

Згідно з опублікованою статистикою, експорт товарів із Китаю до Росії, за вісім місяців цього року, порівняно з 2024-м, скоротився на 9,7%, до $64,8 млрд, а імпорт російської продукції в КНР знизився на 9,1%, до $79 млрд.

Деталізацію груп товарів, за якими зафіксовано скорочення, митне відомство не наводить, проте зменшення обсягів китайсько-російської торгівлі, як можна побачити з його статистичних даних, відбувається вже кілька місяців поспіль - за даними митниці КНР, у січні - липні торгівля між Китаєм і РФ була на 8,1% менше, ніж за сім місяців попереднього року, і склала $125,8 млрд, а за результатами першого півріччя зафіксовано скорочення товарообігу на 9,1% порівняно з січнем - червнем 2024 року, до $106,5 млрд.

Російський уряд на тлі війни проти України власну статистику зовнішньої торгівлі не публікує.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай та Росія, з якої через санкції вийшли майже всі західні компанії, різко збільшили взаємну торгівлю та за підсумками 2023 року вийшли на рекордний показник $240,1 млрд, що на 26,3% більше, ніж у перший рік великої війни.

Такий показник виявився плато у китайсько-російському товарообігу й у наступному, 2024 році, він зріс лише на 1,9%, хоча й став новим рекордом у торгівлі між Пекіном та Москвою - $244,8 млрд.