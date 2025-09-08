Фінансові новини
08.09.25
- 18:45
- RSS
- мапа сайту
«Мінус» 9,4% від початку року: торгівля між Китаєм та Росією продовжує падати
14:38 08.09.2025 |
Торгівля між Китаєм та Росією продовжує скорочуватись, за січень-серпень товарообіг між двома країнами, у порівнянні з тим же періодом минулого року, зменшився на 9,4% і становив $143,8 млрд.
Про це повідомляє Головне митне управління КНР, передає Укрінформ.
Згідно з опублікованою статистикою, експорт товарів із Китаю до Росії, за вісім місяців цього року, порівняно з 2024-м, скоротився на 9,7%, до $64,8 млрд, а імпорт російської продукції в КНР знизився на 9,1%, до $79 млрд.
Деталізацію груп товарів, за якими зафіксовано скорочення, митне відомство не наводить, проте зменшення обсягів китайсько-російської торгівлі, як можна побачити з його статистичних даних, відбувається вже кілька місяців поспіль - за даними митниці КНР, у січні - липні торгівля між Китаєм і РФ була на 8,1% менше, ніж за сім місяців попереднього року, і склала $125,8 млрд, а за результатами першого півріччя зафіксовано скорочення товарообігу на 9,1% порівняно з січнем - червнем 2024 року, до $106,5 млрд.
Російський уряд на тлі війни проти України власну статистику зовнішньої торгівлі не публікує.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай та Росія, з якої через санкції вийшли майже всі західні компанії, різко збільшили взаємну торгівлю та за підсумками 2023 року вийшли на рекордний показник $240,1 млрд, що на 26,3% більше, ніж у перший рік великої війни.
Такий показник виявився плато у китайсько-російському товарообігу й у наступному, 2024 році, він зріс лише на 1,9%, хоча й став новим рекордом у торгівлі між Пекіном та Москвою - $244,8 млрд.
Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
Nasdaq посилює правила для лістингу, зокрема, китайських компаній
Качка повідомив про «фінішну пряму» у євроінтеграційному скринінгу
Пекін обурився візовими санкціями США через зв'язки з Компартією Китаю
Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
У Єврокомісії розповіли деталі щодо перемовин про санкції у Вашингтоні
Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу