Росія почала вихід з Європейської конвенції про запобігання катуванням

 

Росія почала процедуру виходу з Європейської конвенції про запобігання катуванням.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Правитель Росії Владімір Путін вніс до Держдуми РФ проєкт про денонсацію Європейської конвенції із запобігання катуванням та нелюдським і принизливим покаранням.

Вихід Росії з конвенції зніме з неї зобов'язання допускати у свої в'язниці міжнародних інспекторів, а Європейський комітет із запобігання катуванням не буде отримувати скарги російських в'язнів.

У пояснювальній записці до проєкту пояснили такий крок тим, що Росія з 2023 року не має представника у комітеті, тому що Рада Європи заблокувала обрання нового члена до нього від Росії, а звернення російської сторони щодо відновлення представництва ігнорувалися.

Конвенція, ухвалена Генасамблеєю ООН у 1984 році, зобов'язує країн-учасниць запобігати катуванням на території під своєю юрисдикцією та забороняє екстрадувати людей до будь-якої країни, де їм можуть загрожувати тортури.

Росія приєдналась до конвенції у 1996 році, її дія набрала чинності через два роки.

Минулого року Росія вийшла з конвенції Ради Європи про захист нацменшин.

У березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання РФ з організації. Попри вихід з Ради Європи, Росія все ще зобов'язана виконувати рішення Європейського суду з прав людини, поданими до її виходу. Москва, однак, заявила, що ігноруватиме їх.
