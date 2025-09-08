Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тіньовий флот РФ розширюється попри санкції

 

Тіньовий флот нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.

Про це заявив головний економіст великої сінгапурської торгової компанії Trafigura Саад Рахім, передає Reuters.

"Через посилення санкцій і обмежень розмір (тіньового флоту, - ЕП) ще більше зріс", - заявив Рахім на конференції APPEC 2025.

За його словами, цього року тіньовий танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку.

Водночас Рахім зазначив, що американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

Рахім зазначив, що виробники встановлюють свої бюджети капітальних витрат на найближчі кілька місяців з урахуванням ціни на нафту в 60 доларів за барель, що є рівнем беззбитковості.

Що стосується пропозиції, то кількість нафтових вишок у США також зменшилася, і очікується, що видобуток зупиниться на поточному рівні.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес