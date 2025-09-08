Фінансові новини
Тіньовий флот РФ розширюється попри санкції
14:12 08.09.2025 |
Тіньовий флот нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.
Про це заявив головний економіст великої сінгапурської торгової компанії Trafigura Саад Рахім, передає Reuters.
"Через посилення санкцій і обмежень розмір (тіньового флоту, - ЕП) ще більше зріс", - заявив Рахім на конференції APPEC 2025.
За його словами, цього року тіньовий танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку.
Водночас Рахім зазначив, що американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.
Рахім зазначив, що виробники встановлюють свої бюджети капітальних витрат на найближчі кілька місяців з урахуванням ціни на нафту в 60 доларів за барель, що є рівнем беззбитковості.
Що стосується пропозиції, то кількість нафтових вишок у США також зменшилася, і очікується, що видобуток зупиниться на поточному рівні.
