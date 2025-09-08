Авторизация

FT: Китай готується відкрити внутрішній ринок облігацій для російських енергокомпаній

 

Китай готується знову відкрити внутрішній ринок облігацій для великих російських енергетичних компаній. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними джерел газети, йдеться про можливість випуску так званих panda bonds - облігацій у юанях для іноземних емітентів.

Це може стати першим виходом російських корпорацій на публічний фінансовий ринок Китаю після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році.

Востаннє російські компанії розміщували такі боргові інструменти ще у 2017 році, коли Русал Олега Дерипаски залучив $210 млн.

Очікується, що першими позичальниками у разі реалізації проєкту можуть стати Газпром і Росатом.

З 2022 року доступ російських компаній до міжнародних ринків капіталу фактично заблокований західними санкціями. Навіть китайські банки до цього часу уникали угод, щоб не потрапити під вторинні санкції США.

Але останнє зближення Москви й Пекіна змушує фінансові установи діяти сміливіше.

Китайські рейтингові агентства вже присвоїли найвищі оцінки кредитоспроможності Газпрому та кільком іншим російським енергетичним компаніям. Це необхідна умова для виходу на ринок облігацій у КНР.

Водночас експерти попереджають, що навіть якщо емісія відбудеться, китайські банки, які виступлять посередниками, ризикують потрапити під санкції США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

