В Індії підрахували втрати від нових тарифів від Трампа за купівлю російської нафти

Нещодавно запроваджені президентом США Дональдом Трампом підвищені 50% мита на індійські товари можуть знизити ВВП Індії на 0,5% вже цього фінансового року.

Про це заявив головний економічний радник країни В. Ананта Нагесваран в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, якщо невизначеність із тарифами затягнеться на наступний фінансовий рік, вплив буде "більшим", що становитиме суттєвий ризик для економіки.

Трамп удвічі підвищив мито на індійські товари минулого місяця у якості покарання за закупівлі російської нафти. В результаті ці ставки стали найвищими в Азії та роблять продукцію Індії менш конкурентною, в порівнянні з виробниками із В'єтнаму та Бангладеш, і насамперед б'ють по трудомістких галузях, як-от виробництво текстилю і ювелірних виробів.

Попри це, Нагесваран підтвердив збереження урядового прогнозу зростання ВВП країни на 6,3-6,8% на рік, що завершується в березні 2026-го, пославшись на прискорення економіки до 7,8% у квітні-червні. Він додав, що нещодавні скорочення податків на споживання та прямих податків разом із найнижчою за вісім років інфляцією підтримають доходи домогосподарств і витрати.