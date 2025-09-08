Авторизация

В Індії підрахували втрати від нових тарифів від Трампа за купівлю російської нафти

 

Нещодавно запроваджені президентом США Дональдом Трампом підвищені 50% мита на індійські товари можуть знизити ВВП Індії на 0,5% вже цього фінансового року.

Про це заявив головний економічний радник країни В. Ананта Нагесваран в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, якщо невизначеність із тарифами затягнеться на наступний фінансовий рік, вплив буде "більшим", що становитиме суттєвий ризик для економіки.

Трамп удвічі підвищив мито на індійські товари минулого місяця у якості покарання за закупівлі російської нафти. В результаті ці ставки стали найвищими в Азії та роблять продукцію Індії менш конкурентною, в порівнянні з виробниками із В'єтнаму та Бангладеш, і насамперед б'ють по трудомістких галузях, як-от виробництво текстилю і ювелірних виробів.

Попри це, Нагесваран підтвердив збереження урядового прогнозу зростання ВВП країни на 6,3-6,8% на рік, що завершується в березні 2026-го, пославшись на прискорення економіки до 7,8% у квітні-червні. Він додав, що нещодавні скорочення податків на споживання та прямих податків разом із найнижчою за вісім років інфляцією підтримають доходи домогосподарств і витрати.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Індія, США
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

