У Держдумі РФ запропонували оподаткувати росіян за кожен кілометр проїзду на автомобілі
12:36 08.09.2025 |
У Держдумі Росії запропонували замінити чинний транспортний податок на нову схему - платити не за володіння автомобілем, а за кожен кілометр його використання.
Із такою ініціативою виступив голова партії "Справедлива Росія - За правду" Сергєй Миронов, передає The Moscow Times.
"Справедливішою буде схема, коли громадяни почнуть платити не за факт володіння майном, вартість якого знижується щороку, а за інтенсивність використання транспорту. Ось тоді запрацює принцип: хто їздить - той і платить", - сказав Миронов.
На його думку, нинішній транспортний податок, що розраховується, виходячи з потужності двигуна, необхідно скасувати.
"Одночасну суму платять і ті, хто проводить цілий день за кермом, і ті, хто виїжджає на дачу лише кілька разів на рік", - пояснив Миронов.
Компенсувати втрати бюджету від такої реформи він пропонує за рахунок скасування пільг та підвищення податкового навантаження для нафтогазової галузі.
Наразі транспортний податок у Росії залежить від потужності двигуна, регіону реєстрації, вартості автомобіля та наявності пільг. Для машин дорожче 10 млн руб., які включаються до переліку Мінпромторгу РФ, сума податку множиться на три.
Ідея скасувати транспортний податок у Росії раніше вже піднімалася, коли у вартість палива було введено акциз. Однак тоді з'ясувалося, що російські регіони в цьому випадку втратять кошти для наповнення дорожніх фондів, оскільки акциз йде до федерального бюджету.
При цьому експерти на ринку вважають, що держава не піде на відміну транспортного податку, оскільки ні федеральна, ні регіональна влада РФ не зацікавлена в скороченні податкових надходжень.
Раніше повідомлялося, що в Росії переважна більшість автомобілів тепер продається в кредит - виробники та влада намагається стимулювати попит пільговими ставками. Обсяг автокредитів на купівлю нових машин практично повернувся до рівня 2024 року.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.
