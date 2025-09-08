Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Наслідки санкцій: Російські оборонні компанії замість банківських платежів одержують мішки з доларами

 

Російський військово-промисловий комплекс продовжує отримувати іноземну валюту за продаж зброї за кордон, але через санкції замість банківських платежів на адресу "Рособоронекспорту" вирушають величезні мішки та посилки з готівкою.

Про це пише The Moscow Times.

Митні дані з комерційних агрегаторів, проаналізовані аналітиками Nordsint, показують, що з 2022 року російські військові отримали понад тонну банкнот від покупців зброї. Поставляють готівку міністерства оборони різних країн.

Серед них - турецька агенція оборонної промисловості. Вона відправила "Рособоронекспорту" партію банкнот вагою 23,4 кг на 5 млн, але без вказівки номіналу та валюти. Заявлена ​​вартість партії, можливо, була відправлена ​​купюрами по 200 та 500 євро.

У серпні 2024 року агентство Reuters повідомляло, що Туреччина була центром імпорту банкнот до Росії.

Ще одним із постачальників купюр є М'янма. "Рособоронекспорт" та "Об'єднана авіабудівна корпорація" відправляли запчастини для літаків та технічну документацію до Управління оборонних закупівель М'янми, а у відповідь отримували великі поставки готівкової валюти.

У жовтні 2023 року митні декларації показали, що "Рособоронекспорту" було відправлено посилку вагою 492,5 кг. У описі посилки говорилося, що це "законний платіжний засіб" на 50 млн. Вага відповідає еквіваленту в 100-доларових купюрах.

Партія готівки до Росії надійшла від міністерства оборони Туркменістану. Авіаремонтне підприємство "Мотор", що спеціалізується на ремонті силових установок для гелікоптерів Мі-8 та Мі-24, отримало 10 кг готівкових євро та невелику партію монет.

ТОВ "Гідроавіасалон", дочірня компанія оборонного холдингу "Авіакомпанії Берієва", також отримала 74 кг банкнот від міністерства оборони Туркменістану з 35 млн валюти (номінал не вказаний, але в євро або доларах). Ще вона отримала посилку меншого розміру, яку було описано як "монети з недорогоцінних металів".

"Авіакомпанії Берієва" знаходяться під санкціями як Європейського Союзу, так і США. Крім того, Туркменістан також надіслав 0,6 кг банкнот номіналом 110 тис. (без зазначення валюти) "Об'єднаній авіабудівній корпорації".

В Африці російським партнером із банкнот є Руанда. "Рособоронекспорт" у січні 2024 року отримав від міністерства оборони африканської країни партію $29,1 млн у купюрах по $100. Митні дані свідчать, що міністерство оборони Руанди проводило й інші схожі операції - 28 вересня 2023 року прибула посилка з банкнотами вагою 327,6 кг.

Валюта в Росії

Як повідомлялося, в серпні російський державний банк ВТБ надав клієнтам середнього та малого бізнесу РФ, учасникам зовнішньоекономічної діяльності, можливість розміщувати кошти на депозитах і незнижуваних залишках у індійських рупіях.

До того стало відомо, що проблеми, кількість яких у економіці Росії зростає, дають про себе знати дедалі сильніше, і першим це відчуває малий і середній бізнес. Так, у червні цього року року було зафіксоване різке погіршення ситуації з неплатежами та іншою несумлінною поведінкою контрагентів.

У червні минулого року США запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Центробанк РФ відтоді встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод.

Однак і ця можливість обмежена. Після запровадження санкцій США великі гравці біржових торгів китайським юанем - китайські банки, які продовжують працювати з Росією, - пішли з "Московської біржі".

У середині жовня заступник міністра фінансів РФ заступник голови Мінфіну Алексєй Моісєєв заявив, що санкції США зруйнували біржовий валютний ринок у Росії, тому виплати за валютними облігаціями, у тому числі номінованими у китайських юанях, мають проводитися у рублях.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

