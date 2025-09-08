Авторизация

Китай скуповує золото 10 місяців поспіль

 

Народний банк Китаю у серпні збільшив свої золоті резерви - це триває вже 10-й місяць поспіль, продовжуючи стратегію диверсифікації активів на користь золота та зменшення залежності від долара США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За офіційними даними, запаси золота зросли на 0,06 млн тройських унцій і досягли 74,02 млн унцій. Від початку циклу покупок у листопаді минулого року Китай наростив резерви на 1,22 млн унцій.

Ціни на золото нещодавно встановили рекорд, вийшовши з тривалого «боковика», після ставок на зниження процентних ставок у США та критики Білого дому на адресу Федеральної резервної системи.

Вартість золота цього року піднялася більш ніж на 30% і перевищила $3 500 за унцію. За прогнозами Goldman Sachs, будь-яка шкода незалежності ФРС може підштовхнути ціну до $5 000.

Водночас глобальне накопичення золота центральними банками сповільнилося через високі ціни. Проте, як зазначає Всесвітня рада із золота, геополітичні ризики й надалі підтримуватимуть попит із боку офіційних інституцій.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

