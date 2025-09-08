У Бельгії хочуть залучити армію для боротьби з «війнами наркокартелів»

Міністр з внутрішніх справ та безпеки Бельгії Бернар Кентен допустив залучення армії для боротьби зі злочинністю, пов'язаною з протистоянням різних груп наркоторговців.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Кентен допустив задіяння армії на вулицях Брюсселя, щоб зупинити силові "розборки" між групами наркоторговців, що становлять небезпеку і для випадкових людей навколо.

"Армія має захищати територіальну цілісність країни. Зазвичай військові роблять це на наших кордонах чи далеко за їхніми межами. Але війна з наркозлочинністю - це також те, що можна назвати захистом нашої території", - сказав міністр в інтерв'ю De Standaard. , зазначивши також, що вважає ситуацію у Брюсселі "катастрофічною".

Минулого місяця прокурор Брюсселя Жюльєн Муаніль заявив про наростаючу пролему зі злочининістю. Лише за цей рік у Брюсселі було 57 випадків стрілянини, з яких 20 - протягом літа. Окремий інцидент зі стріляниною в Брюсселі в лютому призвів до тимчасового закриття багатьох станцій столичного метрополітену.

Раніше прокурор просив 10 млн євро на заходи для посилення безпеки у Брюсселі. "Будь-хто у Брюсселі може постраждати від випадкової кулі", - наголосив він.

Міністр розповів, що політичне рішення про застосування армії з такою метою вже ухвалене.

За планами, військові будуть патрулювати разом з поліцією, переважно довкола станцій метро та у проблемних районах.

Міністр оборони Тео Франкен підтвердив, що законопроєкт для цього вже готовий і скоро буде розглянутий урядом.

"Наша столиця, Брюссель - у катастрофічній ситуації з точки зору безпеки. Ми маємо перехопити контроль", - заявив він.

Пропозиція міністра Кентена є складовою ширшого плану з безпекового контролю у великих містах, що включає також посилення відеонагляду. Окрім Брюсселя, йдеться про Антверпен, Гент, Льєж, Шарлеруа, Мон.