У Бельгії хочуть залучити армію для боротьби з «війнами наркокартелів»

 

Міністр з внутрішніх справ та безпеки Бельгії Бернар Кентен допустив залучення армії для боротьби зі злочинністю, пов'язаною з протистоянням різних груп наркоторговців.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Кентен допустив задіяння армії на вулицях Брюсселя, щоб зупинити силові "розборки" між групами наркоторговців, що становлять небезпеку і для випадкових людей навколо.

"Армія має захищати територіальну цілісність країни. Зазвичай військові роблять це на наших кордонах чи далеко за їхніми межами. Але війна з наркозлочинністю - це також те, що можна назвати захистом нашої території", - сказав міністр в інтерв'ю De Standaard. , зазначивши також, що вважає ситуацію у Брюсселі "катастрофічною".

Минулого місяця прокурор Брюсселя Жюльєн Муаніль заявив про наростаючу пролему зі злочининістю. Лише за цей рік у Брюсселі було 57 випадків стрілянини, з яких 20 - протягом літа. Окремий інцидент зі стріляниною в Брюсселі в лютому призвів до тимчасового закриття багатьох станцій столичного метрополітену.

Раніше прокурор просив 10 млн євро на заходи для посилення безпеки у Брюсселі. "Будь-хто у Брюсселі може постраждати від випадкової кулі", - наголосив він.

Міністр розповів, що політичне рішення про застосування армії з такою метою вже ухвалене.

За планами, військові будуть патрулювати разом з поліцією, переважно довкола станцій метро та у проблемних районах.

Міністр оборони Тео Франкен підтвердив, що законопроєкт для цього вже готовий і скоро буде розглянутий урядом.

"Наша столиця, Брюссель - у катастрофічній ситуації з точки зору безпеки. Ми маємо перехопити контроль", - заявив він.

Пропозиція міністра Кентена є складовою ширшого плану з безпекового контролю у великих містах, що включає також посилення відеонагляду. Окрім Брюсселя, йдеться про Антверпен, Гент, Льєж, Шарлеруа, Мон.

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

