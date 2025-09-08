Авторизация

У Франції нікотинові пакетики опиняться під повною забороною з весни 2026 року

 

У Франції опублікували постанову про заборону нікотинових пакетиків, які особливо популярні серед молоді.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Документ про заборону нікотинових пакетиків (паучів), жуйок та подібних альтернатив класичному тютюну 6 вересня опублікували в Офіційній газеті, що запускає шість місяців відліку до дати, коли вона набуде чинності - у березні 2026 року.

Французький уряд ще восени 2024 року анонсував наміри заборонити нікотинові пакетики, передусім через популярність цієї продукції серед молоді і зростання споживання.

Постанова передбачає заборону на виробництво, транспортування, імпорт-експорт, зберігання, пропозицію/купівлю та використання такої продукції.

Посилення обмежень щодо продажу нікотинових пакетиків розглядають і інші країни Європи, наприклад Фінляндія.

У червні 2025 року президент Польщі підписав закон про заборону електронних сигарет для неповнолітніх.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

