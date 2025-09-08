Фінансові новини
- |
- 08.09.25
- |
- 18:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд у США підтвердив, що Білий дім не міг сам скасувати фінансування на зовнішню допомогу
10:48 08.09.2025 |
Апеляційний суд у США підтвердив рішення суду нижчої інстанції про те, що адміністрація Трампа не могла самостійно скасовувати використання коштів на зовнішню допомогу, вже погождених Конгресом.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Апеляційний суд Окургу Колумбія підтримав рішення суду нижчої інстанції про те, що Білий дім не міг заблокувати кошти, вже погоджені Конгресом, та що адміністрація має відновити фінансування проєктів, на які було виділено 11 млрд доларів, до завершення погодженого терміну використання коштів у вересні.
Один із суддів, призначений Трампом, не погодився з думкою колег та заявив, що завернув би перше судове рішення.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо, реалізуючи політику Трампа, позбавив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) адміністративної незалежності, а 1 липня оголосив про припинення його діяльності.
Зараз агентство перебуває в процесі ліквідації, контролювати процес доручили соратнику Трампа. Невелика частина програм USAID була передана у відання Держдепу, а решта - припинені.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Nasdaq посилює правила для лістингу, зокрема, китайських компаній
|Качка повідомив про «фінішну пряму» у євроінтеграційному скринінгу
|Пекін обурився візовими санкціями США через зв'язки з Компартією Китаю
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У Єврокомісії розповіли деталі щодо перемовин про санкції у Вашингтоні
Бізнес
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу