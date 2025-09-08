Суд у США підтвердив, що Білий дім не міг сам скасувати фінансування на зовнішню допомогу

Апеляційний суд у США підтвердив рішення суду нижчої інстанції про те, що адміністрація Трампа не могла самостійно скасовувати використання коштів на зовнішню допомогу, вже погождених Конгресом.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Апеляційний суд Окургу Колумбія підтримав рішення суду нижчої інстанції про те, що Білий дім не міг заблокувати кошти, вже погоджені Конгресом, та що адміністрація має відновити фінансування проєктів, на які було виділено 11 млрд доларів, до завершення погодженого терміну використання коштів у вересні.

Один із суддів, призначений Трампом, не погодився з думкою колег та заявив, що завернув би перше судове рішення.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо, реалізуючи політику Трампа, позбавив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) адміністративної незалежності, а 1 липня оголосив про припинення його діяльності.

Зараз агентство перебуває в процесі ліквідації, контролювати процес доручили соратнику Трампа. Невелика частина програм USAID була передана у відання Держдепу, а решта - припинені.