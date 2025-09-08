Пенсійні фонди США скорочують вкладення у приватне кредитування

Державні пенсійні фонди США зменшують інвестиції в приватний кредит через занепокоєння послабленням стандартів кредитування та зростанням ризиків.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Аналіз Financial Times показує: 70 найбільших пенсійних фондів США в першому півріччі скоротили вкладення в приватний кредит на 18% у річному вимірі.

Це особливо відчутно, адже пенсійні фонди були ключовим джерелом капіталу для сектора, де загалом обсяги залучення коштів у Північній Америці впали на 40%, за даними Preqin.

Міські та штатні пенсійні фонди повідомили FT, що посилили перевірку нових управителів приватних кредитних фондів і призупинили нові алокації.

Таке згортання демонструє зростаюче занепокоєння інституційних інвесторів бумом у сфері приватного кредитування, що виникло після того, як банки відійшли від фінансування малого та середнього бізнесу через суворіші капітальні вимоги та проблеми регіональних кредиторів на кшталт Silicon Valley Bank.

Незважаючи на високі доходи (від однозначних до двозначних відсотків), пенсійні фонди тепер більше зосереджені на ризиках. Активи під управлінням приватних кредитних фондів у США зросли більш ніж удвічі за п'ять років і досягли $1,4 трлн у 2024 році, за оцінками ФРС.

Раніше саме державні пенсійні фонди підживлювали це зростання: 2023 року їхня середня алокація в приватний борг піднялася до 4,1% з 0,7% трьома роками раніше. Але тепер вони стають більш обережними.

Наприклад, фонд Iowa Public Employees' Retirement System ($44 млрд) призупинив річну програму алокацій у $550 млн після інвестування $100 млн за перші п'ять місяців року. Cincinnati Retirement System ($2,4 млрд) відклала найм нового кредитного менеджера.

Згідно з дослідженням S&P Global, 66% пенсійних фондів у червні недовиконали власні плани щодо інвестицій у приватний кредит. Серед причин - політична невизначеність (митні війни та податкова політика президента Трампа), а також побоювання щодо більш слабких умов кредитування, зростання дефолтів та впливу високих ставок.

Як зазначив CIO Texas Municipal Retirement System Юп Кім, наплив роздрібного капіталу призводить до послаблення умов кредитів і стандартів андеррайтингу.

А портфельний менеджер Alaska Permanent Fund Росс Александер додав: в умовах високих ставок і нестабільної економіки США дефолти в приватному кредиті "неминуче почнуть зростати".