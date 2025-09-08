Фінансові новини
- |
- 08.09.25
- |
- 18:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
У США медстрахування подорожчає рекордно за 15 років
10:41 08.09.2025 |
Страхові компанії США, що потерпають від падіння акцій, піднімають ціни на медичні поліси найшвидше за останні 15 років, що посилює побоювання щодо зростання фінансового тиску на споживачів.
Про це повідомляє газета Financial Times.
UnitedHealth пояснила здорожчання митами з торгових воєн, розпочатих президентом Дональдом Трампом.
За даними Mercer, у 2026 році вартість корпоративних програм медстрахування для працівників зросте в середньому на 6,5% - це найбільший стрибок за 15 років.
А для людей, які купують поліси через державні біржі, медіанне підвищення складе 18% - більш ніж удвічі вище торішнього зростання у 7%, за даними дослідницької організації KFF.
Зростання страхових платежів накладається на інші витрати: за даними Національної федерації незалежного бізнесу, третина компаній планує підняти ціни - рекорд від березня минулого року.
Крім того, американські енергокомпанії домагаються збільшення тарифів на $29 млрд, що на 142% більше, ніж рік тому. Наступного тижня очікується оприлюднення серпневого індексу споживчих цін у США.
Компанія Centene, яка входить до трійки аутсайдерів року в індексі S&P 500, зазнає критики від губернаторки Арканзасу Сари Гакабі Сандерс за різке підняття тарифів. На початку серпня вона розкритикувала план підвищити ціни на медичні поліси до 54%.
"Жителі Арканзасу втомилися від шалених рахунків від багатомільярдних страхових компаній", - заявила Сандерс, закликавши комісара штату з питань страхування заблокувати підвищення тарифів Centene.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Nasdaq посилює правила для лістингу, зокрема, китайських компаній
|Качка повідомив про «фінішну пряму» у євроінтеграційному скринінгу
|Пекін обурився візовими санкціями США через зв'язки з Компартією Китаю
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У Єврокомісії розповіли деталі щодо перемовин про санкції у Вашингтоні
Бізнес
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу