НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що вітроенергетика «вбиває» країни і кар'єри політиків

 

Президент США Дональд Трамп укотре різко висловився щодо використання відновлюваної енергетики, зокрема вітрових електростанцій.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Дивовижний феномен. Будь-яка країна, яка покладається на вітряки, є мертвою. Її витрати на енергію зашкалюють, а населення розлючене», - зазначив Трамп.

За його словами, «вітряки вбивають не лише птахів, вони «вбивають» багатьох поганих політиків, які втрачають через них свої посади».

Трамп неодноразово виступав з публічною критикою зеленої енергетики й на підтримку викопних джерел палива. Він часто говорить про негативний вплив відновлюваних технологій, не надаючи при цьому конкретних даних.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

