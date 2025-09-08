Фінансові новини
- 08.09.25
- 18:43
США посилили обмеження для отримання неімміграційних віз
10:36 08.09.2025
Державний департамент США посилив обмеження для отримання неімміграційних віз, запровадивши процедуру оформлення для іноземців лише в країнах їхнього громадянства або постійного проживання, а для українців - лише у двох містах у Польщі.
Така інформація оприлюднена на сайті зовнішньополітичного відомства в розділі, що стосується отримання віз, передає Укрінформ.
«Ті, хто подають заяву на неімміграційні візи США, мають записатися на співбесіду в посольстві або консульстві США в країні свого громадянства або проживання», - зазначається в повідомленні.
Водночас уточнюється, що в тих країнах, де США не забезпечують таких послуг, як, наприклад, в Україні - через війну, іноземні громадяни повинні подавати заявки до визначених у списку посольств або консульств в інших країнах. Зокрема, для України визначені дипломатичні установи США у Варшаві й Кракові.
Загалом у цьому списку зазначені 17 країн - від Афганістану до Зімбабве, громадяни яких мають звертатися по американські візи до посольств та консульств США в інших країнах.
Нові правила не стосуються заявників, які подаються на візи A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а також дозвільні документи дипломатичного або офіційного типу. Винятки можуть бути зроблені і для працівників гуманітарних організацій або надзвичайних ситуацій, а також з міркувань зовнішньої політики.
