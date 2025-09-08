Фінансові новини
- |
- 08.09.25
- |
- 21:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єр Японії Сігеру Ісіба оголосив про відставку
07:56 08.09.2025 |
Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба оголосив, що йде у відставку. Про своє рішення піти з посади голови правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП), що також автоматично означає і відставку з посади прем'єра, 68-річний політик заявив на пресконференції у Токіо у неділю, 7 вересня. У Японії голова правлячої партії традиційно є також прем'єр-міністром.
Заява Ісіби пролунала майже через два місяці після поразки його Ліберально-демократичної партії (ЛДП) на виборах до японського парламенту. Політик доручив партії швидко обрати нового голову.
"Я хочу передати естафету наступному поколінню", - цитує політика агентство Reuters. Сігеру Ісіба повідомив, що продовжуватиме виконувати обов'язки глави уряду доти, доки не буде визначено його наступника.
Японські ліберали втрачають вплив
Чутки щодо можливої відставки Ісіби поширювалися вже кілька тижнів. У липні цього року його ЛДП на виборах втратила більшість у верхній палаті парламенту. У нижній палаті вона ще з жовтня минулого року не має власної більшості. Минулого тижня, бажаючи взяти на себе відповідальність за поразку на вибораx, чотири високопосадовці, члени ЛДП, серед яких генеральний секретар Хіроші Моріяма, теж подали у відставку, нагадує агентство AFP.
Після поразки на виборах до верхньої палати парламенту в липні Ісіба ще відкидав вимоги про відставку, що дедалі гучніше лунали в лавах його партії. Упродовж останніх тижнів очільник уряду Японії зосередив основні зусилля на укладенні торговельної угоди зі США. Йому вдалося дещо пом'якшити спеціальні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом для важливої для Японії автомобільної промисловості. Натомість він пообіцяв інвестиції на суму понад 550 мільярдів доларів у США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Nasdaq посилює правила для лістингу, зокрема, китайських компаній
|Качка повідомив про «фінішну пряму» у євроінтеграційному скринінгу
|Пекін обурився візовими санкціями США через зв'язки з Компартією Китаю
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У Єврокомісії розповіли деталі щодо перемовин про санкції у Вашингтоні
Бізнес
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу