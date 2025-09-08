Прем'єр Японії Сігеру Ісіба оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба оголосив, що йде у відставку. Про своє рішення піти з посади голови правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП), що також автоматично означає і відставку з посади прем'єра, 68-річний політик заявив на пресконференції у Токіо у неділю, 7 вересня. У Японії голова правлячої партії традиційно є також прем'єр-міністром.

Заява Ісіби пролунала майже через два місяці після поразки його Ліберально-демократичної партії (ЛДП) на виборах до японського парламенту. Політик доручив партії швидко обрати нового голову.

"Я хочу передати естафету наступному поколінню", - цитує політика агентство Reuters. Сігеру Ісіба повідомив, що продовжуватиме виконувати обов'язки глави уряду доти, доки не буде визначено його наступника.

Японські ліберали втрачають вплив

Чутки щодо можливої відставки Ісіби поширювалися вже кілька тижнів. У липні цього року його ЛДП на виборах втратила більшість у верхній палаті парламенту. У нижній палаті вона ще з жовтня минулого року не має власної більшості. Минулого тижня, бажаючи взяти на себе відповідальність за поразку на вибораx, чотири високопосадовці, члени ЛДП, серед яких генеральний секретар Хіроші Моріяма, теж подали у відставку, нагадує агентство AFP.

Після поразки на виборах до верхньої палати парламенту в липні Ісіба ще відкидав вимоги про відставку, що дедалі гучніше лунали в лавах його партії. Упродовж останніх тижнів очільник уряду Японії зосередив основні зусилля на укладенні торговельної угоди зі США. Йому вдалося дещо пом'якшити спеціальні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом для важливої для Японії автомобільної промисловості. Натомість він пообіцяв інвестиції на суму понад 550 мільярдів доларів у США.