- 05.09.25
- 23:48
У Євросоюзі прокоментували плани CША скоротити безпекову допомогу країнам Східної Європи
23:17 05.09.2025 |
Європейський Союз робить серйозні кроки для зміцнення власної обороноздатності, поступово беручи на себе більшу відповідальність за безпеку континенту.
Про це на брифінгу у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, відповідаючи на питання про готовність ЄС перебрати на себе фінансування окремих безпекових програм для держав-членів, розташованих на кордоні з РФ, які нібито планує припинити оплачувати Пентагон.
"Зміцнюючи оборону України, ми також повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, і це та робота, яку ми дуже рішуче виконуємо вже кілька місяців. Це також логіка плану оборонної промисловості на 800 млрд євро та логіка інструменту спільних закупівель SAFE, який дозволяє нам виробляти критично важливе озброєння - включаючи системи протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотники та інструменти кіберзахисту", - заявила речниця.
Вона додала, що ця проблема також обговорювалася протягом нещодавнього турне президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн державами-членами на східному фланзі ЄС.
На уточнююче запитання, чи готовий ЄС взяти на себе фінансування програм підготовки військових та безпосередньо військових навчань у Східній Європі, які досі оплачуються Вашингтоном, речниця відповіла, що під час озвученого візиту Урсули фон дер Ляєн до країн, які стурбовані цим питанням фінансування, вона обговорила з лідерами, як саме ЄС може допомогти, і "йшлося не лише про оборонно-промислові можливості, а й про навчання".
"Це те, що ми успішно надаємо Україні, і що ми розглядатимемо в межах зусиль ЄС щодо зміцнення нашого оборонного потенціалу", - резюмувала речниця.
