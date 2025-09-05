Фінансові новини
- 05.09.25
- 20:53
- RSS
- мапа сайту
Берлін розглядає можливість купівлі літаків Eurofighter та модернізації ракети Taurus
17:50 05.09.2025
Уряд Німеччини планує отримати схвалення парламенту на понад 80 оборонних проєктів до кінця року, в тому числі на закупівлю винищувачів Eurofighter і модернізацію крилатої ракети Taurus.
Про це йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, передає "Європейська правда".
У документі окреслено 81 оборонний проєкт закупівель, які перевищують поріг у 25 млн євро, після чого закупівлі мають бути схвалені бюджетним комітетом парламенту.
Серед пунктів - так званий "Транш 5" винищувачів Eurofighter, про який колишній канцлер Олаф Шольц раніше заявляв, що він включатиме 20 літаків, побудованих Airbus.
У списку також фігурують плани модернізації системи крилатих ракет Taurus, в тому числі створення виробничої лінії для наступного покоління Taurus.
Минулого року агентство Reuters повідомляло, що міністр оборони Борис Пісторіус поставив за мету розробити вдосконалену версію Taurus і закупити 600 одиниць.
На озброєнні німецьких збройних сил є 600 ракет поточної версії з дальністю дії понад 500 км, які запускаються з винищувачів, таких як Tornado, F-15 або F/A-18.
Зброя, створена європейською оборонною компанією MBDA, призначена для знищення важливих цілей в тилу противника, таких як командні бункери, склади боєприпасів і палива, аеродроми і мости.
Серед інших великих проєктів у списку - придбання ракетних комплексів Patriot і IRIS-T SLM, бойових машин піхоти Puma, бронетранспортерів Boxer і безпілотників Heron TP ізраїльського виробництва.
