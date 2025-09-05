Експорт ДП з Індії в Європу зріс у серпні на 137%

У серпні 2025 року експорт дизельного пального з Індії до Європи зріс на 137% - до 242 тис. барелів на добу (б/д) - порівняно з липнем. Причиною стало очікуване набуття чинності заборони Європейського Союзу на пальне, вироблене з російської сирої нафти, яка має запрацювати з січня 2026 року. Про це свідчать дані The Economic Times.

Порівняно з серпнем 2024 року, експорт зріс на 73%, а також на 124% перевищив середній показник за останні 12 місяців, згідно з даними компанії Kpler. За оцінкою Vortexa, яка відстежує енергетичні вантажі, експорт становив 228 316 б/д - на 166% більше у річному вимірі й на 36% більше, ніж у липні. Різниця в цифрах пояснюється різними методиками відстеження судноплавства.

Аналітики пов'язують зростання експорту з кількома чинниками: посиленням технічного обслуговування на одному з великих нафтопереробних заводів (НПЗ), очікуваним зимовим попитом і санкціями ЄС, які можуть обмежити постачання з Індії. За їхніми прогнозами, європейський попит на індійське дизельне пальне залишатиметься стабільним до кінця 2025 року.

Зі слів Суміта Рітолії, провідного аналітика з перероблення й моделювання у Kpler, активізація експорту наприкінці серпня була спрямована на покриття обсягів, втрачених через незаплановані зупинки на НПЗ. Інші представники галузі припускають, що посилене техобслуговування може бути підготовкою до змін на ринку після січня, коли пальне, вироблене з російської нафти, буде заборонене в Європі.

Індія зіткнулася з критикою з боку високопосадовців США, які звинуватили її НПЗ у спекуляції - закупівлі російської сирої нафти зі знижкою й продажу переробленого пального на Захід. Президент США Дональд Трамп подвоїв митні ставки на індійські товари до 50%. Білий дім заявив, що цей захід спрямовано на обмеження доходів росії від нафти, які фінансують розв'язану росією повномасштабну війну проти України.

Індія захистила свій імпорт, наголосивши на його критичному значенні для енергетичної безпеки. Нью-Делі також розкритикував США за вибірковий підхід, зазначивши, що інші країни продовжують купувати російську нафту. Попри критику, очікується, що індійські експортери збережуть високі обсяги постачання в Європу, де ключовими постачальниками залишаються НПЗ країн Перської затоки.