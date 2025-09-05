Фінансові новини
05.09.25
17:05
RSS
мапа сайту
Трамп: «Схоже, ми втратили Індію й Росію» через Китай
16:20 05.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп 5 вересня опублікував у соцмережі Truth Social фото лідерів Китаю, Індії й Росії, супроводивши його коментарем про те, що дві держави опинилися у сфері впливу Китаю.
«Схоже, що ми втратили Індію й Росію, які перейшли під вплив найтемнішого і найглибшого Китаю. Бажаю їм довгого і квітучого спільного майбутнього» - написав Трамп без уточнень своїх слів.
Індія, Росія і Китай цю заяву поки що не коментували.
На фото, зробленому, ймовірно, під час нещодавнього саміту Шанхайської організації співпраці в Китаї, китайський лідер Сі Цзіньпін виходить із дверей з президентом Росії Володимиром Путіним, за ними йде прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
Сполучені Штати нещодавно ввели для Індії додаткові мита - у тому числі через закупівлю цією країною російської нафти, що критикували в Нью-Делі.
Із російським лідером Володимиром Путіним Трамп нещодавно зустрічався на Алясці, обидва президенти оцінили підсумки зустрічі як хороші. Однак жодного прогресу щодо завершення війни РФ проти України, якого домагається Трамп, досягнуто досі не було. Трамп останнім часом неодноразово казав, що «розчарований» Путіним.
Декількома днями раніше президент США вже коментував візит Путіна до Китаю. Він припустив, що Сі Цзіньпін, Путін і керівник КНДР, які зібралися разом на військовому параді в Пекіні, «будують змову» проти США. У Кремлі це відкинули і припустили, що Трамп іронізує.
ТЕГИ
