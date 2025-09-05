У Індії заявили, що все одно купуватимуть російську нафту

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія "безперечно буде купувати російську нафту".

Про це вона розповіла в інтерв'ю індійському телеканалу Network18, передає Укрінформ.

Сітхараман заявила, що Нью-Делі продовжуватиме купувати російську нафту, поки це буде фінансово вигідно.

"Незалежно від того, чи це російська нафта, чи щось інше, ми вирішуємо купувати там, де це відповідає нашим потребам - чи то з погляду цін, чи логістики. Де ми купуємо нафту, особливо дорогий товар, за який ми платимо так багато, найдорожчий з погляду імпорту, ми повинні вирішувати, що нам найбільше підходить. Ми, безперечно, будемо купувати", - зазначила Сітхараман.

Bloomberg зауважив, що ці коментарі демонструють намір не підкорятися вимогам президента США Дональда Трампа припинити закупівлі. Індія є найбільшим покупцем російської нафти, оскільки нижчі ціни на нафту, від якої відмовився Захід через російське вторгнення в Україну, допомогли третьому за величиною споживачу нафти у світі утримати свої витрати на імпорт під контролем.

Цей крок роздратував адміністрацію Трампа, яка подвоїла мита на товари з Індії до 50%, що є одним з найвищих показників у світі.