У Індії заявили, що все одно купуватимуть російську нафту

 

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія "безперечно буде купувати російську нафту".

Про це вона розповіла в інтерв'ю індійському телеканалу Network18, передає Укрінформ.

Сітхараман заявила, що Нью-Делі продовжуватиме купувати російську нафту, поки це буде фінансово вигідно.

"Незалежно від того, чи це російська нафта, чи щось інше, ми вирішуємо купувати там, де це відповідає нашим потребам - чи то з погляду цін, чи логістики. Де ми купуємо нафту, особливо дорогий товар, за який ми платимо так багато, найдорожчий з погляду імпорту, ми повинні вирішувати, що нам найбільше підходить. Ми, безперечно, будемо купувати", - зазначила Сітхараман.

Bloomberg зауважив, що ці коментарі демонструють намір не підкорятися вимогам президента США Дональда Трампа припинити закупівлі. Індія є найбільшим покупцем російської нафти, оскільки нижчі ціни на нафту, від якої відмовився Захід через російське вторгнення в Україну, допомогли третьому за величиною споживачу нафти у світі утримати свої витрати на імпорт під контролем.

Цей крок роздратував адміністрацію Трампа, яка подвоїла мита на товари з Індії до 50%, що є одним з найвищих показників у світі.
Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2199
  0,1295
 0,31
EUR
 1
 48,1634
  0,0286
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1800  0,12 0,29 41,2100  0,12 0,29
EUR 41,3850  6,74 14,00 48,4150  0,27 0,55

