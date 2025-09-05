Китай ввів мита до 62% на свинину з Євросоюзу

Китай після проведення антидемпінгового розслідування запровадив попередні мита від 15,6% до 62,4% на імпорт свинини з Євросоюзу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву Міністерства торгівлі Китаю, передає Укрінформ.

Зазначається, що китайський уряд звинуватив європейські компанії в демпінгу певних видів свинини та побічних продуктів свинарства і заявив, що «вітчизняна промисловість зазнала матеріальних втрат».

Згідно з рішенням уряду, великі світові експортери свинини Danish Crown A/S та деякі підрозділи Vion Food Group зіткнуться зі ставками 31,3% та 32,7% відповідно. Ця сума буде сплачена як застава до остаточного визначення мита.

Численні компанії також отримали спеціальну ставку, а мита у розмірі 62,4% будуть накладені на інших експортерів, яких немає у списку китайського уряду.

На думку експертів, тарифи навряд чи приведуть до зростання цін для споживачів у Китаї, а навпаки, знизять прибутковість європейських виробників продукції зі свинини.

Відзначається, що ці заходи вживаються на тлі того, що Китай бореться з внутрішнім надлишком свинини та млявим споживанням на тлі тривалого економічного спаду. Тим не менш, значні мита можуть завдати ще одного удару свинарям у Європі, які переживають труднощі та борються зі зниженням попиту та наслідками спалахів хвороб.