ЗМІ: Трамп дедалі песимістичніший щодо перспективи завершення російсько-української війни

Президент США Дональд Трамп стає все більш песимістичним щодо шансів на припинення російсько-українського конфлікту в найближчому майбутньому або на особисту зустріч лідерів двох воюючих країн.

Про це стало відомо NBC News від двох високопосадовців адміністрації, передає "Європейська правда".

Суворіший погляд на зусилля Трампа досягнення мирної угоди підкреслює відстань, яку він пройшов з часу кампанії 2024 року, коли зухвало передбачив, що закінчить війну протягом 24 годин після вступу на посаду. З того часу Трамп визнав, що війна виявилася більшою проблемою, ніж він очікував.

Бурхливі миротворчі зусилля минулого місяця, схоже, зайшли в глухий кут. На тлі очікувань прориву Трамп 15 серпня вилетів до Анкориджа, штат Аляска, на саміт з главою Росії Владіміром Путіним. Він приземлився на Алясці в надії на припинення вогню, але через кілька годин так і не дочекався його.

Через три дні Трамп скликав зустріч у Білому домі із Зеленським та європейськими лідерами. Після цього він оголосив, що Путін і Зеленський зустрінуться вперше з початку війни в лютому 2022 року, породивши надію на зближення.

Ця зустріч досі не відбулася, і немає жодних ознак того, що вона відбудеться. Під час візиту до Китаю цього тижня Путін заявив, що закінчить війну силою, якщо Україна не погодиться на його вимоги. І він сказав, що зустрінеться із Зеленським лише в російській столиці Москві.

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у деяких країнах Перської затоки, Швейцарії, Австрії, Туреччині та інших місцях, але не на території РФ.

Європейське джерело на умовах анонімності повідомило в четвер, що розчароване тим, що адміністрація Трампа не запровадила нових значущих санкцій проти Росії, які могли б сприяти припиненню війни.

Ускладненням на шляху нових санкцій можуть стати відносини Трампа з Путіним; він сказав своїм радникам, що рішуче налаштований не зруйнувати їх, повідомили двоє людей, поінформованих про його коментарі. Ще під час свого першого терміну Трамп заявляв, що в інтересах Америки бути в цивілізованих відносинах зі своїм російським колегою, який керує ядерним арсеналом.

Потенційною перевагою збереження відносин з Путіним на рівні лідерів є те, що Трамп може позиціонувати себе як посередника, якому можуть довіряти обидві сторони, сказав один західний посадовець. Він має важелі впливу як на Путіна, так і на Зеленського, чиє виживання залежить від американської зброї та грошей.

Хоча санкції є інструментом, який може домогтися поступок від Путіна, вони мають і зворотний бік, оскільки кожен ескалаційний поворот ставить під загрозу роль Трампа як справедливого брокера, сказав посадовець. Виклик, додав посадовець, полягає в тому, щоб вміло розрахувати час введення санкцій і "згорнути все назад", коли буде досягнутий прогрес.

Інша проблема полягає в тому, що санкції можуть мати несподівані наслідки. Представник адміністрації вказав на Індію як на застережливий приклад. Коли Сполучені Штати подвоїли ставку тарифів для Індії як покарання за купівлю російської нафти, американські відносини з Індією погіршилися. Цього тижня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Китаю на захід, організований китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і європейська команда прямує до Вашингтона, щоб працювати над цим з американськими партнерами.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що з президентом США Дональдом Трампом погоджено запровадження нових санкцій проти РФ, якщо вона і далі зволікатиме з конкретними перемовинами про мир.