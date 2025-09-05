Авторизация

США припинять допомогу арміям країн Східної Європи - ЗМІ

 

США поступово припинять програми допомоги у сфері безпеки для європейських країн, що межують з Росією, повідомило

у четвер, 4 вересня, видання Financial Times (FT). Представник міністерства оборони Литви Вайдотас Урбеліс підтвердив цю інформацію агентству Reuters у п'ятницю, 5 вересня.

Йдеться про програму міністерства оборони США, яка підпадає під дію Розділу 333: в рамках неї Пентагон навчав та оснащував військових у східноєвропейських країнах. Видатки на цю програму мають бути узгоджені з Конгресом США, проте адміністрація президента Дональда Трампа не просила додаткових коштів. Затверджені раніше кошти будуть доступні до кінця вересня 2026 року, пише FT.

Чиновник Білого дому заявив, що цей крок узгоджується з зусиллями Трампа щодо "переоцінки та переорієнтації" іноземної допомоги. США прагнуть, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за власну оборону, додав він.

Основними одержувачами допомоги є Естонія, Латвія та Литва

Згідно з даними Управління підзвітності уряду США, за цією програмою Європі було виділено 1,6 мільярда доларів у період з 2018 до 2022 року. Це приблизно 29 відсотків світових витрат у рамках Розділу 333. Серед основних одержувачів - Естонія, Латвія та Литва.

Два дипломати розповіли FT, що європейські уряди були "вражені" рішенням США і намагаються отримати додаткові деталі від Вашингтона. Урбеліс також сказав Reuters, що Литва веде переговори з адміністрацією президента США щодо того, яка військова підтримка буде продовжена, а яка - скорочена.

Наразі, пише FT, європейці намагаються оцінити, чи зможуть компенсувати програму внутрішнім фінансуванням. "Це викликає багато занепокоєння та невизначеності", - сказав дипломат.

FT: Під загрозою також Балтійська ініціатива безпеки

Не визначене також майбутнє програми "Балтійська безпекова ініціатива", створеної у 2020 році для зміцнення армій Естонії, Латвії та Литви.

Як нагадує FT, у 2024 році Конгрес США виділив на неї 228 мільйонів доларів. Білий дім не запитував додаткового фінансування програми в бюджеті на наступний рік - програму переглядають.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2199
  0,1295
 0,31
EUR
 1
 48,1634
  0,0286
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1800  0,12 0,29 41,2100  0,12 0,29
EUR 41,3850  6,74 14,00 48,4150  0,27 0,55

