Віцепрем'єрка Британії йде у відставку через несплату податків: які будуть наслідки для Стармера

Анджела Рейнер подала у відставку з посад міністерки з питань житла та віцепрем'єр-міністерки Британії через два дні після того, як визнала, що недоплатила збір при купівлі квартири в місті Гоув вартістю 800 000 фунтів.

Вона також залишила посаду заступниці лідера Лейбористської партії, на яку її обрали члени партії.

Тобто по суті премʼєр-міністр Кір Стармер втратив свою "праву руку".

Її відставка відбулася після того, як радник прем'єр-міністра з питань етики сер Лорі Магнус заявив, що Рейнер порушила міністерський кодекс.

Водночас у своєму звіті він зазначив, що вона звернулася до юристів під час купівлі нерухомості, але не "врахувала застереження" і не звернулася за додатковою експертною податковою консультацією, як їй рекомендували.

Рейнер перебувала на провідних позиціях у Лейбористській партії з 2015 року і обійняла урядові посади у липні 2024 року, коли лейбористи перемогли на загальних виборах.

Її відставка залишає велику прогалину у вищому керівництві уряду - як на посаді заступниці прем'єр-міністра, так і у ролі міністерки з питань житла - та, ймовірно, призведе до рокірування міністрів на найвищому рівні.

У середу Рейнер визнала, що недоплатила податок при купівлі своєї квартири у Східному Сассексі, але заявила, що це була "помилка", яка виникла через юридичну консультацію, що "неналежним чином врахувала" її обставини.

Вона повідомила, що зв'язалася з Податково-митним управлінням (HMRC), щоб визначити суму додаткового податку, яку необхідно сплатити, та сама звернулася для розслідування до сера Лорі Магнуса, радника прем'єр-міністра з питань стандартів.

У листі до прем'єр-міністра Рейнер написала: "Я глибоко шкодую, що не звернулася за додатковою спеціалізованою податковою консультацією".

Вона додала, що бере на себе "повну відповідальність за цю помилку", підкресливши: "Я ніколи не мала наміру робити щось інше, окрім як сплатити правильну суму".

У своїй відповіді Рейнер Кір Стармер написав: "Хоч я і вважаю, що ви ухвалили правильне рішення, я знаю, що це рішення є дуже болісним для вас. Особисто мені дуже сумно втрачати вас в уряді. Я відчуваю лише захоплення вами та величезну повагу до ваших досягнень у політиці".

Він додав, що Рейнер залишатиметься "важливою фігурою" у Лейбористській партії.

Тим часом лідерка Консервативної партії Кемі Баденок заявила: "Анжела Рейнер нарешті пішла. Але це сталося лише через слабкість Кіра Стармера, який не звільнив її три дні тому".

Руйнівний фінал для Рейнер і довгий список запитань без відповідей для Стармера

Генрі Зеффман, головний політичний кореспондент ВВС

Подолавши важке дитинство та особисті труднощі, аби піднятися на вершини Лейбористської партії і стати лише другою в історії заступницею прем'єр-міністра, вона втратила все достроково - менш ніж за 14 місяців перебування при владі.

Це матиме руйнівні наслідки і для Кіра Стармера. Нині є довгий список запитань без відповідей.

Коли відбудуться вибори заступника лідера партії? Хто висуватиметься? Чи зможе потрапити до бюлетеня кандидат, який прагне змістити уряд у більш лівий бік?

Або ж, як вважають деякі, відповідно до правил Лейбористської партії, кабінет може призначити тимчасового заступника лідера зі свого складу, який згодом отримає посаду на постійній основі?

Чи зобов'яжеться Стармер призначити нового заступника лідера також і на посаду віцепрем'єр-міністра? Чи сам новий заступник лідера захоче цього, чи радше віддасть перевагу формуванню власної політичної бази на задніх лавках?

Чи, можливо, Стармер навіть повернеться до спроби Джеремі Корбіна скасувати посаду заступника лідера? Один із моїх співрозмовників згадав таку можливість, визнаючи, що це виглядатиме жахливо, але припускаючи, що цей варіант може виявитися менш поганим, ніж інші.

Хто стане новим міністром з питань житла, відповідальним за реалізацію одного з найамбітніших і найважливіших зобов'язань уряду - програму зведення житла?

Чи використає прем'єр-міністр цю нагоду для ширшої перестановки у своєму кабінеті та міністерській команді, чи захоче мінімізувати політичну драму?

Найближчими годинами та днями ми почнемо отримувати відповіді на деякі з цих запитань. Інші ж - як-от вплив на популярність уряду після того, як міністерку з питань житла змусили піти у відставку через недоплату податку при купівлі житла - потребуватимуть більше часу.

Без сумніву, "другий етап" уряду Стармера не мав початися таким чином.