На вечері в Білому домі лідери найбільших технологічних компаній хвалили Трампа
14:44 05.09.2025 |
В четвер відбулася звана вечеря в Білому домі. Подію організувала Меланія Трамп, на неї було запрошено лідерів найбільших американських технологічних компаній, а темою зустрічі стало обговорення розвитку штучного інтелекту.
Хто був присутній:
* Тім Кук (Apple)
* Сем Альтман (OpenAI)
* Марк Цукерберг (Meta)
* Сундар Пічаї (Alphabet)
* Білл Гейтс (Microsoft)
* Арвінд Крішна (IBM)
На вечері найвпливовіші технологічні лідери по черзі щиро і захоплено хвалили Трампа. Альтман подякував Трампу за те, що він такий діловий та інноваційний президент. Тім Кук подякував за заданий тон, який дозволив зробити значні інвестиції в США, що говорить про його лідерство.
На цій вечері батько американського народу сонцесяйний Трамп запитав Сундара Пічаї з Google, як йому вчорашній день? Мається на увазі завершення антимонопольного розгляду, який потенційно міг призвести до продажу браузера Chrome. На це Сундар відповів, що радий, що цей день завершився. Символ об'єднання батьківщини Трамп підкреслив, що цей судовий процес розпочався за каденції Байдена. Без сумнівів сонце капіталістичного майбутнього Трамп не мав впливу на перебіг цього судового процесу, адже корупція і лобіювання може бути де завгодно, а в США можлива тільки демократія.
Вірогідно, не маючи успіхів на зовнішньополітичній арені, Трамп зібрав залежних від нього людей, щоб компенсувати образу за проведений саміт Шанхайської організації співробітництва в Китаї. Водночас, відсутність Ілона Маска та CEO Nvidia Дженсена Хуана показує, що і в таборі технологічних корпорацій не усі вкладаються в політику партії. Цікаво, як будуть репресувати американських дисидентів?
