Чому деякі країни хочуть зменшити кількість державних свят

Скасування державних свят зараз у тренді. У липні прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру запропонував виключити Великодній понеділок і День перемоги (8 травня) з переліку щорічних державних свят Франції, яких налічується 11. Це викликало обурення, і політичні лідери з усіх таборів виступили проти цього плану.

Байру аргументував тим, що цей крок нібито має допомогти Франції полегшити навантаження на державний бюджет. І він не єдиний, хто виступив з подібною пропозицією.

Раніше цього року Словаччина скасувала один із державних святкових днів з метою поліпшення свого фінансового становища, повторивши досвід Данії, яка 2023 року скасувала державне свято у Великий день молитви, що відзначається у четверту після Великодня п'ятницю. Копенгаген обґрунтував це рішення необхідністю створення фінансового простору для задоволення зростання витрат на оборону.

По той бік Атлантики цей тренд підхопив президент США Дональд Трамп. 19 червня він написав на своїй сторінці в соціальній мережі, що "занадто багато свят в Америці" буцімто обходяться державі в "мільярди доларів".

Багато хто розцінив ці коментарі як політичну заяву, оскільки це пролунало у день, коли в Америці відзначається кінець рабства і який адміністрація Джо Байдена оголосила державним святом.

Але чи існує достатньо доказів, щоб стверджувати, що країни з меншою кількістю державних свят є більш економічно продуктивними?

Суперечливі дані

"Докази на підтримку цієї ідеї є обмеженими, - зазначив у розмові з DW Чарльз Корнс, старший економіст британської консалтингової компанії Cebr. - Продуктивність залежить не стільки від кількості державних свят, скільки від таких факторів, як ефективність праці, капіталовкладення, кваліфікація робочої сили та технології".

Дослідження свідчать, що скорочення кількості святкових днів може призвести до дуже незначного зростання валового внутрішнього продукту (ВВП).

Дослідження, проведене в 2021 році вченими Лукасом Россо та Родріго Андресом Вагнером, встановило, що державні свята можуть фактично збільшити попит на деякі підкатегорії ВВП, але також те, що коли державні свята припадають на вихідні дні і не замінюються, відбувається невелике збільшення ВВП.

Однак дослідження Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Німецького федерального банку (Bundesbank) показали, що будь-яке збільшення ВВП буде пропорційно набагато меншим, ніж збільшення загальної кількості робочих днів.

Теоретично, вихідний день для працівника означає, що його продуктивність у цей день дорівнює нулю. Існує також думка, що продуктивність працівників знижується і в дні, що передують державним святам, оскільки багато хто бере відпустку, щоб максимально продовжити час відпочинку.

Хоча скорочення кількості державних свят може призвести до збільшення податкових надходжень до бюджету, існують контраргументи - про те, що вихідні дні підвищують добробут працівників у довгостроковій перспективі, що, своєю чергою, може вплинути на продуктивність праці.

"Є дані, які свідчать про те, що без додаткових відпусток і свят працівники піддаються більшому ризику вигоряння, а це може призвести до загального погіршення їхнього самопочуття", - сказав у коментарі DW Адевале Має, аналітик Інституту економічної політики у Вашингтоні.

Державні свята та оплачувана відпустка

Дебати щодо державних свят є частиною ширшої дискусії про робочий час загалом. Німеччина, Великобританія та Нідерланди є серед країн, які намагаються подолати повільне економічне зростання шляхом збільшення середньої тривалості робочого часу, яка останнім часом скоротилася.

Однак скасування державних свят варто розглядати окремо від ідеї загалом ширшого залучення населення до роботи. Наприклад, у Німеччині людей, які працюють неповний робочий день, прагнуть заохотити працювати довше. І це, як правило, викликає набагато менш бурхливу реакцію, ніж ідея повністю скасувати національні свята.

Згідно з дослідженням 2020 року, якщо додати державні свята та встановлені законом оплачувані дні відпустки, у більшості країн ОЕСР працівники мають від 30 до 36 оплачуваних вихідних днів на рік.

США як аутсайдер за кількістю вихідних днів

Деякі країни з найбільшою сумарною кількістю вільних від роботи днів, такі як Австрія (38), Данія (36) і Фінляндія (36), мають при цьому й один з найвищих показників ВВП на душу населення у світі.

США є єдиною країною ОЕСР, в якій не існує законодавчо встановлених відпусток. У країні є 11 державних свят, але, за словами Адевале Має, багато галузей, таких як роздрібна торгівля, туризм і транспорт, продовжують працювати під час державних свят, оскільки працівникам не гарантуються оплачувані вихідні дні.

Він звертає увагу на всі інші країни ОЕСР, у яких працівникам надаються гарантовані законом дні відпустки без шкоди для економіки цих країн. "Ці економіки досягли успіху, одночасно надаючи працівникам право на відпочинок", - каже експерт.

І це, за словами Має, є одним з головних контраргументів на гіпотезу Трампа про те, що в США буцімто занадто багато святкових днів. "Більше працювати ніколи не було проблемою в Сполучених Штатах, - каже він. - Проблемою є побудова економіки, в якій усі працівники та їхні сім'ї можуть відчувати підтримку, безпеку та процвітання".

Фактори продуктивності праці

Чарльз Корнс визнає, що, з огляду на розміри США, прохання до підприємств закритися на один день може мати істотний негативний економічний вплив. Однак він радить не забувати при цьому, що кожен сектор є особливим.

"Готельний бізнес і роздрібна торгівля, зокрема, часто демонструють зростання активності, надаючи вкрай необхідну підтримку традиційним звичайним магазинам, які протягом останнього десятиліття зазнавали постійного тиску через зростання електронної комерції", - зазначив економіст.

Він підкреслив, що продуктивність праці в кінцевому рахунку залежить від інших факторів і не є просто результатом відпрацьованих годин. "Наприклад, якщо німці працювали б менше годин, але виробляли б той самий обсяг продукції за ці скорочені години, це не завдало б шкоди економіці, а навпаки, могло б бути корисним як у соціальному, так і в економічному сенсі, оскільки люди мали б більше вільного часу, який могли б використати для себе", - переконаний Корнс.