- 05.09.25
- 14:06
Мексика може підвищити тарифи на імпорт товарів із Китаю
12:36 05.09.2025 |
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що уряд розглядає можливість запровадження підвищених тарифів на імпорт із країн, які не мають торговельних угод із Мексикою, у тому числі й Китаю.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
«Ми розглядаємо можливість запровадження певних тарифів», - сказала Шейнбаум на пресконференції.
Вона додала, що такі тарифи будуть застосовані до країн, які не мають торговельних угод із другою за величиною економікою Латинської Америки, в тому числі й Китаю.
Водночас президентка Мексики не уточнила, які товари чи сектори можуть постраждати.
Майбутні тарифи стануть частиною «Плану Мексика» - ініціативи зі стимулювання вітчизняної промисловості на тлі високих імпортних мит, встановлених президентом США Дональдом Трампом на деякі мексиканські товари.
Торгівля між Китаєм та Мексикою в останні роки швидко зростає, проте, за даними мексиканського уряду, торговельні відносини здебільшого односторонні - у 2024 році експорт Мексики до Китаю тримався близько позначки $10 мільярдів, тоді як експорт КНР до Мексики зріс до майже $130 мільярдів.
Інтеграція ланцюжків поставок Мексики з Азією набагато ширша, ніж її зв'язки з Китаєм. Імпорт Мексикою електроніки та ще ряду товарів з інших країн Східної Азії (зокрема, Південної Кореї та Тайваню, а також В'єтнаму, Малайзії та Таїланду) розширив роль Мексики в ширшому світовому ланцюжку створення додаткової вартості.
Мексика має торговельну угоду зі Сполученими Штатами та Канадою USMCA, яка у 2020 році, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, замінила Північноамериканську угоду про вільну торгівлю. Угода вимагає від трьох країн-учасниць кожні шість років переглядати й за потреби корегувати її положення.
