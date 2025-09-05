Мексика може підвищити тарифи на імпорт товарів із Китаю

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що уряд розглядає можливість запровадження підвищених тарифів на імпорт із країн, які не мають торговельних угод із Мексикою, у тому числі й Китаю.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Ми розглядаємо можливість запровадження певних тарифів», - сказала Шейнбаум на пресконференції.

Вона додала, що такі тарифи будуть застосовані до країн, які не мають торговельних угод із другою за величиною економікою Латинської Америки, в тому числі й Китаю.

Водночас президентка Мексики не уточнила, які товари чи сектори можуть постраждати.

Майбутні тарифи стануть частиною «Плану Мексика» - ініціативи зі стимулювання вітчизняної промисловості на тлі високих імпортних мит, встановлених президентом США Дональдом Трампом на деякі мексиканські товари.

Торгівля між Китаєм та Мексикою в останні роки швидко зростає, проте, за даними мексиканського уряду, торговельні відносини здебільшого односторонні - у 2024 році експорт Мексики до Китаю тримався близько позначки $10 мільярдів, тоді як експорт КНР до Мексики зріс до майже $130 мільярдів.

Інтеграція ланцюжків поставок Мексики з Азією набагато ширша, ніж її зв'язки з Китаєм. Імпорт Мексикою електроніки та ще ряду товарів з інших країн Східної Азії (зокрема, Південної Кореї та Тайваню, а також В'єтнаму, Малайзії та Таїланду) розширив роль Мексики в ширшому світовому ланцюжку створення додаткової вартості.

Мексика має торговельну угоду зі Сполученими Штатами та Канадою USMCA, яка у 2020 році, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, замінила Північноамериканську угоду про вільну торгівлю. Угода вимагає від трьох країн-учасниць кожні шість років переглядати й за потреби корегувати її положення.