Глава ЦБ Данії закликав данців розглянути можливість переходу на євро

 

Данії слід замислитися щодо приєднання до єврозони, якщо вона хоче відігравати більш помітну роль у Європейському союзі, заявив голова центрального банку Данії Крістіан Кеттел Томсен.

Данія вже, по суті, є "євро-країною" в макроекономічному сенсі через прив'язку своєї валюти до євро, зазначив він в інтерв'ю Bloomberg TV. Водночас перехід на єдину валюту дасть змогу країні "активніше брати участь у процесі ухвалення рішень і бути більш інтегрованою" у співпрацю з іншими країнами регіону, додав він.

"Хочу запитати, у чому різниця? Я думаю, відповідь слід шукати у тому, чи хочете ви бачити Данію більш інтегрованою в європейську співпрацю, - сказав Томсен. - Європейський центральний банк і євро є важливою його частиною".

Данія відмовилася від переходу на євро 1992 року, підтвердивши це рішення на референдумі 2000 року. Серед шести країн ЄС, що залишилися, які не використовують євро, данці найбільш скептично ставляться до переходу на єдину валюту.

Водночас Данія підтримує курс данської крони у вузькому коридорі щодо євро, фактично координує свою грошово-кредитну політику з рішеннями ЄЦБ, але не має права голосу у визначенні політики європейського центробанку.

"Якщо світ стає більш невизначеним, якщо правила гри стають менш зрозумілими і не можна розраховувати, що всі їх дотримуватимуться, то маленькій країні безпечніше бути разом із іншими", - сказав глава данського ЦБ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
