ЄС не має купувати енергоресурси в Росії навіть після встановлення миру - єврокомісар

Після прийняття Євросоюзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель в РФ.

Про це перед неформальною зустріччю міністрів енергетики ЄС у Копенгагені заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, передає кореспондент Укрінформу.

«Мета дуже й дуже чітка. Ми хочемо якомога швидше зупинити імпорт. І в майбутньому, навіть коли настане мир, я вважаю, що нам все одно не слід імпортувати російські енергоресурси, тому це не тимчасова санкція. Це те, що залишиться в силі. На мою думку, ми більше ніколи не купуватимемо жодної молекули російських енергоресурсів з моменту, коли буде досягнуто відповідного рішення».

Комісар вважає, що наразі ЄС має терміново знайти рішення проблеми, з якою ЄС все ще стикається, а саме залежність від РФ у питанні енергетики.

«Кілька місяців тому я запропонував фактичну заборону імпорту газу. Ця пропозиція зараз обговорюється в Європейському парламенті та серед держав-членів. Важливо, щоб ми досягли згоди, тому що нам потрібно послати Росії дуже чіткий сигнал, що ми більше не будемо терпіти шантаж з боку Кремля. Ми більше не будемо терпіти перетворення Росією енергетики на зброю. І, звичайно, ми не погодимося з тим, що ми опосередковано ризикуємо допомагати фінансувати війну Росії», - сказав він.