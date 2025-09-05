Авторизация

Українців, які претендують на виплати 800+ у Польщі, щомісяця перевірятиме ZUS – законопроєкт

 

Українців та інших іноземців, які претендують на виплати за програмою "800+" у Польщі, щомісяця перевірятиме Фонд соціального страхування (ZUS), чи вони були активними на ринку праці. Про це, як пише PAP, повідомив у п'ятницю заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик, представляючи розроблений урядом законопроєкт.

"Усі принципові питання вже врегульовані, залишаються лише технічні деталі, які будуть уточнені та внесені до тексту до моменту засідання Ради міністрів", - сказав він.

За його словами, документ має комплексний характер і покликаний стимулювати іноземців до працевлаштування в Польщі.

Законопроєкт передбачає продовження до 4 березня 2026 року періоду, коли перебування громадян України, які приїхали через війну, визнаватиметься легальним, а також гарантує їм доступ до ринку праці. Одночасно запроваджуються механізми для посилення контролю за системою допомоги та скасовуються деякі раніше ухвалені надзвичайні рішення.

Згідно з пропозиціями, право на отримання допомоги для виховання дітей іноземцями з третіх країн буде пов'язане з їхньою зайнятістю й, як і раніше, з навчанням дітей у польських школах.

"Запроваджено норму, за якою ZUS щомісяця перевірятиме право на виплату. Автоматично з'ясовуватиметься, чи іноземець у попередньому місяці був працевлаштований. Якщо так, допомога нараховується", - сказав заступник міністра.

Якщо з'ясується, що іноземець не працює, право на соціальну виплату втрачатиметься.

За словами Душчика, під час обговорення в урядовому комітеті окремо розглядалося питання, які саме групи варто вважати "активними на ринку праці". "Ми дискутували, зокрема, про батьків, що доглядають за дітьми з інвалідністю. Вирішили, що у випадку дітей, які мають у Польщі офіційне рішення про інвалідність, виплата буде збережена", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

