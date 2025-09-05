Фінансові новини
Трамп введе мита на чипи від компаній поза США
11:50 05.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація введе мита на імпорт напівпровідників від компаній, які не переміщують виробництво до Сполучених Штатів.
Про це повідомляє агентство Reuters.
З часу повернення в Білий дім у січні Трамп активно використовує загрозу мит як інструмент тиску на торгових партнерів, що викликало волатильність на ринках і посилило глобальну економічну невизначеність.
"Так, я вже це обговорював. Чипи і напівпровідники - ми накладемо мито на компанії, які не заходять у країну. Дуже скоро введемо мито", - сказав він, не уточнивши точні терміни чи ставку.
За словами Трампа, мита будуть «досить значними, хоча й не надто високими», але компанії, які вже будують або планують будівництво виробництва у США, уникнуть цих заходів.
"Якщо вони не заходять у країну - буде мито", - повторив президент. Він також зауважив, що «(CEO Apple) Тім Кук у гарному становищі», оскільки Apple вже оголосила про збільшення інвестицій у США до $600 млрд протягом наступних чотирьох років.
Минулого місяця Трамп заявив, що США введуть 100% мито на імпорт чипів, але воно не стосуватиметься компаній, які виробляють у США або вже зобов'язалися це зробити.
Серед них - тайванська TSMC, південнокорейські Samsung Electronics і SK Hynix, які вже оголосили про великі інвестиції у виробництво чипів у США.
Водночас Трамп стикається з юридичним опором: нижчі суди заблокували більшість його митних заходів, ухвалених на основі закону 1977 року «для надзвичайних ситуацій».
Його адміністрація звернулася до Верховного суду з вимогою відновити повноваження для збереження цих тарифів, які стали ключовою частиною торгової політики президента.
