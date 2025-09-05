Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Трамп у п'ятницю запустить перейменування Пентагону на Міністерство війни

 

Президент США Дональд Трамп вже цієї п'ятниці запустить процес перейменування Пентагону; у Білому домі фактично підтвердили цю інформацію.

Як пише "Європейська правда", про намір Трампа спершу дізналися у Fox News.

Від неназваного співрозмовника у Білому домі телеканал дізнався, що вже цієї п'ятниці, 5 вересня, Дональд Трамп підпише указ щодо зміни назви Пентагону, Міністерства оборони, на Міністерство війни - як у минулому.

Відповідні наміри він анонсував наприкінці серпня.

За словами співрозмовника, в указі буде йтися про те, щоб використовувати назву "Міністерство війни" як другу назву Міністерства оборони та змінювати назву посади міністра відповідно.

Також там буде розпорядження для очільника відомства Піта Гегсета зробити кроки для закріплення назви "Міністерство війни" як основної.

Новину Fox News перепостила у своєму X речниця Білого дому Керолайн Левітт, без змін продублювавши заголовок про те, що Трамп перейменує Пентагон.


Нагадаємо, на початку своєї другої каденції американський президент перейменував Мексиканську затоку на Американську, після чого взявся тиснути ЗМІ за відмову використовувати нову назву.

Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2150  0,08 0,21 41,2300  0,10 0,24
EUR 48,1200  0,00 0,00 48,1500  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес