Фінансові новини
- |
- 05.09.25
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Трамп у п'ятницю запустить перейменування Пентагону на Міністерство війни
11:48 05.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп вже цієї п'ятниці запустить процес перейменування Пентагону; у Білому домі фактично підтвердили цю інформацію.
Як пише "Європейська правда", про намір Трампа спершу дізналися у Fox News.
Від неназваного співрозмовника у Білому домі телеканал дізнався, що вже цієї п'ятниці, 5 вересня, Дональд Трамп підпише указ щодо зміни назви Пентагону, Міністерства оборони, на Міністерство війни - як у минулому.
Відповідні наміри він анонсував наприкінці серпня.
За словами співрозмовника, в указі буде йтися про те, щоб використовувати назву "Міністерство війни" як другу назву Міністерства оборони та змінювати назву посади міністра відповідно.
Також там буде розпорядження для очільника відомства Піта Гегсета зробити кроки для закріплення назви "Міністерство війни" як основної.
Новину Fox News перепостила у своєму X речниця Білого дому Керолайн Левітт, без змін продублювавши заголовок про те, що Трамп перейменує Пентагон.
Нагадаємо, на початку своєї другої каденції американський президент перейменував Мексиканську затоку на Американську, після чого взявся тиснути ЗМІ за відмову використовувати нову назву.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
ТОП-НОВИНИ
|Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
|Учасники «коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети — Стармер
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Армія Ізраїлю заявила, що контролює 40 відсотків міста Газа
|Мексика може підвищити тарифи на імпорт товарів із Китаю
|Глава ЦБ Данії закликав данців розглянути можливість переходу на євро
|Україна має рішення для Словаччини в межах курсу ЄС на відмову від ресурсів РФ - Міненерго
|ЄС не має купувати енергоресурси в Росії навіть після встановлення миру - єврокомісар
|Українців, які претендують на виплати 800+ у Польщі, щомісяця перевірятиме ZUS – законопроєкт
Бізнес
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android