Фінансові новини
- 05.09.25
- 14:06
- RSS
У Балтійському морі прокладуть новий кабель зв'язку, частково за кошти ЄС
10:43 05.09.2025 |
У Балтійському морі з'явиться новий телекомунікаційний кабель, що сполучить Швецію, Фінляндію та Естонію та посилить надійність і стабільність інфраструктури зв'язку у регіоні.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Провайдер GlobalConnect розпочне реалізацію масштабного проєкту з прокладання підводних кабелів у Балтійському морі - між Швецією, Естонією та Фінляндію. Загальна довжина сягатиме близько 550 км.
Основна частина кабелю пролягатиме від шведського острова Готланд до естонських островів Сааремаа та Хііумаа, звідки підуть розгалуження вглиб території Естонії та через Фінську затоку до Гельсінкі.
Вартість проєкту - орієнтовно 40 млн євро, з яких 15 мільйонів будуть фінансуванням з бюджету ЄС.
Перед цим у липні компанія анонсувала ще один проєкт, що з'єднає кабелями зв'язку шведське Євле, Стокгольм і Гельсінкі. Разом ці кабелі створять нове "кільце" у Балтійському морі протяжністю 1250 км.
Нагадаємо, за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів. Найгучнішими випадками були пошкодження підводного газопроводу Balticconnector та енергетичної лінії Estlink 2 у Фінській затоці.
Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.
