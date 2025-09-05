Фінансові новини
- |
- 05.09.25
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Politico: Єврокомісія готує масштабну реформу для посилення ефективності
10:03 05.09.2025 |
У найближчі місяці має бути затверджений план реформи структури Європейської комісії, покликана зробити її більш ефективною та економічно вигідною.
Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось Politico.
Згідно з документами Єврокомісії, з якими ознайомилось Politico, за "масштабний перегляд організації та діяльності" виконавчого органу ЄС відповідальний комісар з бюджетних питань Пйотр Серафін.
Метою є створення "сучасної, ефективної системи управління" для реалізації політичних пріоритетів Єврокомісії та зменшення як складності в ухваленні рішень, так і, по можливості, витрат, пише Politico.
За словами двох посадовців Єврокомісії, які говорили з Politico на умовах анонімності, в межах перегляду розглядаються альтернативні моделі, за якими можуть бути об'єднані структурні підрозділи Єврокомісії.
Сам перегляд має бути завершений наприкінці 2025 або на початку 2026 року, а впровадження його рекомендацій - до кінця 2026-го, ідеться в матеріалі.
Нині у Єврокомісії працюють близько 32 тисяч співробітників, а її структура значно ускладнилась.
Президентка виконавчого органу ЄС Урсула фон дер Ляєн ще під час першого терміну на посаді обіцяла реформувати її структуру.
Нагадаємо, що в останні роки в Євросоюзі триває ширша дискусія щодо реформи всього обʼєднання, аби врахувати його розширення в майбутньому.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
ТОП-НОВИНИ
|Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
|Учасники «коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети — Стармер
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Армія Ізраїлю заявила, що контролює 40 відсотків міста Газа
|Мексика може підвищити тарифи на імпорт товарів із Китаю
|Глава ЦБ Данії закликав данців розглянути можливість переходу на євро
|Україна має рішення для Словаччини в межах курсу ЄС на відмову від ресурсів РФ - Міненерго
|ЄС не має купувати енергоресурси в Росії навіть після встановлення миру - єврокомісар
|Українців, які претендують на виплати 800+ у Польщі, щомісяця перевірятиме ZUS – законопроєкт
Бізнес
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android