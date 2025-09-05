Авторизация

Politico: Єврокомісія готує масштабну реформу для посилення ефективності

 

У найближчі місяці має бути затверджений план реформи структури Європейської комісії, покликана зробити її більш ефективною та економічно вигідною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось Politico.

Згідно з документами Єврокомісії, з якими ознайомилось Politico, за "масштабний перегляд організації та діяльності" виконавчого органу ЄС відповідальний комісар з бюджетних питань Пйотр Серафін.

Метою є створення "сучасної, ефективної системи управління" для реалізації політичних пріоритетів Єврокомісії та зменшення як складності в ухваленні рішень, так і, по можливості, витрат, пише Politico.

За словами двох посадовців Єврокомісії, які говорили з Politico на умовах анонімності, в межах перегляду розглядаються альтернативні моделі, за якими можуть бути об'єднані структурні підрозділи Єврокомісії.

Сам перегляд має бути завершений наприкінці 2025 або на початку 2026 року, а впровадження його рекомендацій - до кінця 2026-го, ідеться в матеріалі.

Нині у Єврокомісії працюють близько 32 тисяч співробітників, а її структура значно ускладнилась.

Президентка виконавчого органу ЄС Урсула фон дер Ляєн ще під час першого терміну на посаді обіцяла реформувати її структуру.

Нагадаємо, що в останні роки в Євросоюзі триває ширша дискусія щодо реформи всього обʼєднання, аби врахувати його розширення в майбутньому.
Ключові теги: ЄС
 

