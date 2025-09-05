Фінансові новини
«Ситуація складна»: в уряді РФ оголосили про початок важких часів в економіці
09:56 05.09.2025 |
Уряд Російської Федерації бачить "тривожні ознаки" в ситуації з російською економікою.
Про це заявив у четвер міністр економічного розвитку Максим Решетніков, повідомляє The Moscow Times.
В липні темпи зростання ВВП РФ сповільнилися до 0,4% рік до року, хоча за підсумками другого кварталу економіка додала 1,1%, а торік - 4,3%.
"Ми бачимо, що ситуація з інфляцією сприятлива, але за це доводиться платити непростою ситуацією в економіці", - сказав Решетніков.
Він додав, що економіка охолоджується швидше, ніж очікувалося, машинобудівні заводи недозавантажені і намагаються скорочувати витрати, в тому числі переходячи на 4-денний робочий тиждень.
"Ми бачимо ситуацію досить складну, і наслідки, звичайно, цього охолодження будуть у тому, що підприємства зараз накопичать певний обсяг збитків, в першу чергу, за процентними платежами. Зрозуміло, що частина цих кредитів буде реструктуризована. Але підприємствам у будь-якому випадку доведеться потім віддавати ці борги", - сказав Решетніков.
Уряд двічі за останній тиждень знижував оцінку зростання ВВП Росії на 2025 рік - спочатку до 1,5%, а потім до 1,2%, хоча спочатку прогнозував 2,5%.
